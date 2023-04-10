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Раскрыты причины внезапной тошноты после секса

Спровоцировать внезапную тошноту после секса могут эндометриоз, обезвоживание и ряд других причин. Врач-терапевт Ширин Лахани и медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва раскрыли их изданию Marie Claire.

Раскрыты причины внезапной тошноты после секса
© Lenta.ru

Как объяснила Лахани, если движения пениса во время полового акта оказывают давление на чувствительные ткани, которые из-за эндометриоза растут вне матки, тошнота и недомогание вполне естественны, особенно в конце менструального цикла. Аналогичные симптомы могут возникнуть у женщины при миоме, воспалительных заболеваниях органов малого таза или инфекциях мочеполовых путей и шейки матки, добавила врач.

Другими причинами ухудшения самочувствия после секса Лахани назвала обезвоживание, стресс и повышенную тревожность. Также, по ее словам, приступ тошноты возможен, если партнер во время интимной близости задел шейку матки половым членом.

В свою очередь, медсестра по сексуальному здоровью Мулиндва отметила, что распространенной причиной посткоитального недомогания является слишком долгий секс. Она рекомендовала уделить больше времени прелюдии, чтобы процесс соития стал короче и завершился оргазмом обоих партнеров.

Ранее когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений Александра Титарева назвала причины исчезновения интереса к сексу у женщин. По ее словам, падение либидо может произойти из-за отсутствия любви к партнеру.

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