Сексолог заявила, что мужское либидо убивает стресс

Специалист по сексу и отношениям Херст заявила, что мужское либидо убивает стресс. Она и её коллега Миранда Кристоферс перечислили и другие факторы и привычки, которые отрицательно сказываются на сексуальном желании мужчин. Однако прежде всего эксперты подчеркнули, что иногда либидо может падать, и это нормально. Волноваться стоит, только если интерес к сексу не появляется в течение долгого времени.

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Сильнее остальных факторов либидо понижает вечный стресс — постоянные дедлайны и созваны по Zoom не располагают даже к мыслям о сексе, сказала Жаклин Херст.

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Иногда сексуальный интерес падает и из-за отсутствия физической нагрузки. Походы в спортзал или занятия дома повышают уровень тестостерона, а также делают человека увереннее в себе и улучшают настроение, что тоже важно. Кстати, ещё спорт помогает бороться со стрессом.

Приём определённых лекарств также может отрицательно сказаться на сексуальном желании. Например, антидепрессантов и антигистаминных препаратов. Если вы заподозрили, что либидо упало именно из-за них, тогда стоит обратиться к врачу, и он, может быть, поменяет вам лечение.

Ещё либидо уменьшают алкоголь и наркотики. Хронические заболевания, низкий уровень тестостерона и старение также провоцируют падение сексуального желания — с этим поможет разобраться врач.

Кстати, мастурбация иногда может сыграть вам на руку и повысить либидо, однако если вы делаете это слишком часто, то, напротив, оно может упасть.

Психологические причины

Неуверенность в себе, большие ожидания от секса, а также постоянные ссоры с партнёром и рутина могут убивать сексуальное желание.

Падение либидо из-за споров с партнёром Решить эту проблему поможет честный разговор — расскажите, как вы себя чувствуете и выслушайте партнёра. Иногда лучше вместе обратиться к психологу, добавили эксперты.

Падение либидо из-за неуверенности Если у вас низкая самооценка, вы можете не чувствовать себя достойным, уверенным в себе или отношениях, поэтому сознательно или подсознательно подавляете или избегаете сексуальных чувств, заявила Кристоферс. Решить эту проблему поможет поиск своих сильных черт и качеств, а также воспоминания о положительном опыте, который у вас уже был.

Рутина убивает сексуальное желание Чувство, что вы застряли в крысиной гонке и ходите по кругу изо дня в день, может негативно повлиять на секс. Кристоферс призвала добавить в жизнь разнообразие (новые увлечения и хобби), тогда ситуация в сексе тоже улучшится.