Мужчины и женщины вспомнили свои мысли после потери девственности

Пользователи форума Reddit рассказали о том, какие мысли посетили их после потери девственности. О своих первых впечатлениях от секса мужчины и женщины вспомнили в разделе AskReddit.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.

«Да, наконец я занимаюсь сексом, так весело!» А потом: «Ну, настоящие физические ощущения в области члена не так великолепны, как я ожидал»

Freadddy – пользователь Reddit

«Я знала, что это не так круто, как все притворяются»

corpsejuic3 – пользовательница Reddit

Первой мыслью для некоторых стали открытия в области физиологии противоположного пола.

«Вагина намного ниже, чем кажется в порно»

sleekandspicy – пользователь Reddit

«Ну, его пенис не сильно отличается от моего вибратора, ощущается так же... Он что, уже все?»

Cassandra_Canmore – пользовательница Reddit

Некоторые девушки признались, что первый секс был омрачен тревогой о нежелательной беременности.

Секс был абсолютно защищенным, но следующие несколько дней я провела в уверенности, что я каким-то образом все равно забеременела

Teafairy6767 – пользовательница Reddit