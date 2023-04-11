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8 часов назад

Мужчины и женщины вспомнили свои первые мысли после потери девственности

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit рассказали о том, какие мысли посетили их после потери девственности. О своих первых впечатлениях от секса мужчины и женщины вспомнили в разделе AskReddit.

Мужчины и женщины вспомнили свои мысли после потери девственности
Фото: Лента.руЛента.ру

Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.

«Да, наконец я занимаюсь сексом, так весело!» А потом: «Ну, настоящие физические ощущения в области члена не так великолепны, как я ожидал»

Freadddy – пользователь Reddit

«Я знала, что это не так круто, как все притворяются»

corpsejuic3 – пользовательница Reddit

Первой мыслью для некоторых стали открытия в области физиологии противоположного пола.

«Вагина намного ниже, чем кажется в порно»

sleekandspicy – пользователь Reddit

«Ну, его пенис не сильно отличается от моего вибратора, ощущается так же... Он что, уже все?»

Cassandra_Canmore – пользовательница Reddit

Некоторые девушки признались, что первый секс был омрачен тревогой о нежелательной беременности.

Секс был абсолютно защищенным, но следующие несколько дней я провела в уверенности, что я каким-то образом все равно забеременела

Teafairy6767 – пользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали родителям маленьких детей способы заниматься сексом и оставаться при этом незамеченными. Авторы многих комментариев посоветовали устраивать эротические игры, пока дети спят — например, утром или поздно вечером.

Любовь,Красивый секс,
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