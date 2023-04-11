Мужчины и женщины вспомнили свои мысли после потери девственности

Пользователи форума Reddit рассказали о том, какие мысли посетили их после потери девственности. О своих первых впечатлениях от секса мужчины и женщины вспомнили в разделе AskReddit.
Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.
«Да, наконец я занимаюсь сексом, так весело!» А потом: «Ну, настоящие физические ощущения в области члена не так великолепны, как я ожидал»
Freadddy – пользователь Reddit
«Я знала, что это не так круто, как все притворяются»
corpsejuic3 – пользовательница Reddit
Первой мыслью для некоторых стали открытия в области физиологии противоположного пола.
«Вагина намного ниже, чем кажется в порно»
sleekandspicy – пользователь Reddit
«Ну, его пенис не сильно отличается от моего вибратора, ощущается так же... Он что, уже все?»
Cassandra_Canmore – пользовательница Reddit
Некоторые девушки признались, что первый секс был омрачен тревогой о нежелательной беременности.
Секс был абсолютно защищенным, но следующие несколько дней я провела в уверенности, что я каким-то образом все равно забеременела
Teafairy6767 – пользовательница Reddit
Ранее пользователи форума Reddit назвали родителям маленьких детей способы заниматься сексом и оставаться при этом незамеченными. Авторы многих комментариев посоветовали устраивать эротические игры, пока дети спят — например, утром или поздно вечером.