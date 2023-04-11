Названа самая опасная поза в сексе

Поза обратной наездницы, в которой находящаяся сверху женщина разворачивается в сторону ног мужчины, является одной из самых опасных в сексе. Об этом сообщает медицинское издание Urology Case Reports со ссылкой на случай из практики врачей-урологов.

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Специалисты больницы общего профиля провинции Западная Нуса-Тенгара, Индонезия, назвали позу обратной наездницы самой опасной, основываясь на многолетнем опыте работы. В частности, они описали случай 37-летнего мужчины, который получил перелом пениса, занимаясь сексом с партнершей в этой позиции.

Пациент рассказал, что несколькими часами ранее во время интимной близости услышал громкий звук, напоминающий хлопок или треск, после чего почувствовал сильную боль. При обращении в отделение неотложной помощи его половой член уже был сильно опухшим, окровавленным и по форме и цвету напоминал баклажан. Врачи диагностировали у мужчины перелом пениса с разрывом мочеиспускательного канала и провели срочную операцию, в ходе которой устранили повреждение.

Врачи объяснили, что подобная травма в позе обратной наездницы возникает из-за того, что половой орган мужчины в эрегированном состоянии с силой ударяется о промежность или лобковую кость партнерши, в результате чего прогибается. Они также предупредили, что перелом пениса может произойти во время энергичной мастурбации.