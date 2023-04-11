Почему мужчин привлекают женщины старше

В последние годы начала прослеживаться любопытная тенденция: мужчины больше не ищут для отношений восемнадцатилетних нимф, многие из молодых людей предпочитают женщин постарше. Иногда разница составляет всего пару лет, а иногда десять и больше. Конечно, выбор мужчин — не дань моды, для того, чтобы выбирать женщин старше есть целый ряд причин.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Интимная жизнь

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Зрелая женщина хорошо знает свое тело, а значит, понимает, как получить удовольствие. Она не перекладывает ответственность на партнера, готова к экспериментам и может удивить молодого любовника парой приемчиков. Мужчины ценят это и стремятся заполучить самодостаточную, опытную партнершу, которую не надо ничему учить.

Самодостаточность

Проявляется это качество не только в сексуальной жизни. Взрослой женщине не нужно «приклеиваться» к избраннику и проводить с ним все время. Она отлично знает, как занять себя, у этой дамы есть сложившийся круг подруг, хобби, интересная работа. Она ценит и тщательно оберегает личное пространство, поэтому никогда не становится навязчивой.

Откровенность

Со зрелой женщиной мужчине не нужно гадать, на что она обиделась или что чувствует. Никаких эмоциональных качелей: избранница просто говорит, чего хочет и не ждет, что партнер превратится в волшебника на голубом вертолете, читающим ее мысли и исполняющим желания. Такое поведение значительно облегчает мужчине жизнь.

Спокойствие

Взрослая девушка не устраивает истерик, она умеет переживать кризисы и отличается стойкостью. Мужчина чувствует в ней равную, которую не нужно оберегать от жизненных бурь, пытаться успокаивать. Да, радоваться букету она тоже не будет, как юная девочка, но спокойное и выдержанное «Спасибо!» от этой леди куда ценнее.

Интеллект

У женщин отлично развита интуиция, а помноженная на жизненный опыт и интеллект, она становится почти суперсилой. Такая партнерша может дать мудрый совет, направить, подсказать, как действовать в той или иной ситуации. Мужчина чувствует себя уверенным в том, кто рядом, он знает: если споткнется, его избранница поможет снова встать на ноги и подскажет, если рядом окажется сомнительный человек.