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2 часа назад

Какие привычки русских женщин пугают иностранных мужчин

WomanHit.ru

Ни для кого не секрет, что иностранных мужчин в русских женщинах привлекает именно их непохожесть за западных представительниц прекрасного пола. В то же время, далеко не каждый иностранный принц готов смириться с привычками русской подруги. Мы собрали топ самых непонятных моментов в русских девушках для зарубежных мужчин.

Какие привычки русских женщин пугают иностранных мужчин
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Излишняя хозяйственность

Конечно, любой мужчина будет в восторге, если его женщина способна приготовить шикарный ужин и поддерживать дом в чистоте. Как правило, редкий мужчина отказывается от кулинарных бонусов, при этом многие иностранные мужчины признаются, что их напрягает стремление русской женщины уже в первый месяц знакомства навести порядок в его доме. Обычный европейский мужчина не видит ничего ужасного в том, чтобы самому убраться и приготовить ужин для семьи после работы, а потому навязчивая хозяйственность русской подруги может его просто напугать.

Какие расходы!

Привычка русских девушек проводить часы в ванной комнате, приводя себя в порядок, может свести иностранного мужчину с ума. Особенно если он слышит непрекращающийся поток воды из крана. Такие расходы воды и электричества мужчине непонятны. Большинство европейцев стараются экономно расходовать энергию и воду, не застревая в душе на час. Пожалейте своего заморского любимого, особенно если вы остановились у него дома во время очередного визита.

Стремление переложить ответственность

Естественно, не каждая русская женщина стремится оказаться за крепкой мужской спиной, и все же тенденция активного поиска мужчины не теряет оборотов среди русских дам. Для мужчин, которые привыкли к тотальному равноправию, такое отношение со стороны женщины может быть не понятно и расценено как меркантильность. При этом русские женщины часто считают зарубежных мужчине неинициативными и слишком мягкими. Это непонимание особенностей друг друга часто рушат отношения на первых этапах.

Любовь,
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