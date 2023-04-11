Какие привычки русских женщин пугают иностранных мужчин

Ни для кого не секрет, что иностранных мужчин в русских женщинах привлекает именно их непохожесть за западных представительниц прекрасного пола. В то же время, далеко не каждый иностранный принц готов смириться с привычками русской подруги. Мы собрали топ самых непонятных моментов в русских девушках для зарубежных мужчин.

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Излишняя хозяйственность

Конечно, любой мужчина будет в восторге, если его женщина способна приготовить шикарный ужин и поддерживать дом в чистоте. Как правило, редкий мужчина отказывается от кулинарных бонусов, при этом многие иностранные мужчины признаются, что их напрягает стремление русской женщины уже в первый месяц знакомства навести порядок в его доме. Обычный европейский мужчина не видит ничего ужасного в том, чтобы самому убраться и приготовить ужин для семьи после работы, а потому навязчивая хозяйственность русской подруги может его просто напугать.

Какие расходы!

Привычка русских девушек проводить часы в ванной комнате, приводя себя в порядок, может свести иностранного мужчину с ума. Особенно если он слышит непрекращающийся поток воды из крана. Такие расходы воды и электричества мужчине непонятны. Большинство европейцев стараются экономно расходовать энергию и воду, не застревая в душе на час. Пожалейте своего заморского любимого, особенно если вы остановились у него дома во время очередного визита.

Стремление переложить ответственность