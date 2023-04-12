Сексолог рассказал о главном «яде» для отношений

Однообразие в постели может ухудшить отношения между партнерами. Об этом рассказал эксперт-сексолог и главный внештатный психотерапевт Минздрава Приморского края Илья Ульянов.
Около 10-15% женщин жалуются, что не получают удовольствие от интимной жизни. По словам специалиста, это не является нормой, а решению проблем в сексе может помочь обсуждение.
«Если говорить о долгосрочных отношениях между мужчиной и женщиной, нет более страшного яда, чем однообразие», — сказал Ульянов.
Он порекомендовал не молчать о том, что беспокоит. Важно быть откровенными друг с другом, это поможет решить вопрос, пока он станет неразрешенным и сохранить отношения между партнерами на долгие годы, сказал эксперт в интервью PrimaMedia.
Специалист отметил, что если человек нуждается в чем-то особенном в сексуальной жизни, то должен быть инициатором. Для разнообразия можно пробовать новое, в том числе использовать Камасутру. Однако разнообразие должно быть и в душевности, отметил психотерапевт.