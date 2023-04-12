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Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши

Пользователи форума Reddit рассказали, какие секс-фетиши кажутся им самыми отталкивающими. Неприятные сексуальные предпочтения своих и чужих партнеров они перечислили в разделе AskReddit.

Названы самые отталкивающие сексуальные фетиши
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Некоторые фетиши, которые назвали пользователи форума, выходят не только за рамки общепринятой морали, но и за рамки законодательства разных стран — к примеру, инцест и убийства.

Парень, с которым я чуть не пошла на свидание, спросил меня, не пересплю ли я с одним из своих кузенов. Когда я отказалась, спросил, сделала бы я это в темноте и пьяной. Потом предложил мне секс втроем с моей матерью, — FrenchMushr00m, пользовательница Reddit.

Смерть или убийства — людей, животных, — tubbs45, пользователь Reddit.

Другие комментаторы упоминают фетиши, связанные со специфическими предпочтениями в порнографических роликах.

Однажды парень спросил, можно ли во время секса посмотреть ролик с зоофилией. У меня тут же пропало настроение, секса не было, — uck_reddit_ts, пользовательница Reddit

Многие отказываются от экспериментов с человеческими выделениями.

Никаких игр с калом, кровью, блевотиной. Можно попробовать золотой дождь, но я этого не ожидаю от партнерши. И за все остальное, если оно легально, — rock_and_rolo, пользователь Reddit.

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