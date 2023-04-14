$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Женщина раскрыла преимущество семейной жизни без секса

Lenta.ruиещё 2

57-летняя англичанка Фиона Майлз призналась, что у семейной жизни без секса есть большой плюс. Это преимущество она раскрыла для книги писательницы, специалистки в области отношений Таниты Кэри, которую цитирует The Sun.

Женщина раскрыла преимущество семейной жизни без секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фиона и ее 44-летний муж Брайан перестали заниматься сексом в 2016 году, после лечения мужчины от рака яичек.

«Секс был важной частью наших отношений, особенно когда мы поженились в 2004 году. Мы занимались любовью так часто, как могли: два, три, четыре раза в неделю. И я думала, что так будет всегда», — рассказывает отказавшаяся от интима женщина.

После операции Брайан полностью лишился сексуального желания, и Фиона начала страдать от отсутствия сексуальной близости. Но в 2017 году у нее обнаружили опухоль матки в предраковом состоянии и удалили репродуктивные органы. Тогда желание секса вместе с возможностью испытывать оргазм исчезло и у нее. Однако, по ее словам, без интима отношения в паре стали ближе.

При этом муж был больше расстроен, чем она. Фиона переживала, что секс всегда был для них главным способом продемонстрировать близость.

«Но его отсутствие сделало нас еще ближе в конце концов. С нашего последнего секса прошло семь лет, и мы можем обниматься и проявлять свою любовь без того, чтобы один из нас хотел секса, а другой чувствовал, будто его заставляют», — заключила она.

Любовь,Самые сексуальные,Красивый секс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий