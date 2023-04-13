10 женских ошибок в начале отношений

Знакомство, флирт, несколько свиданий – кажется, все складывается как надо. Вы прекрасно проводите время и легко находите общие темы. Но проходит еще одна встреча, а потом тишина… От потенциального избранника больше нет ни звонков, ни сообщений.

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Конечно, причин у внезапного мужского молчания может быть много – от аврала на работе до проблем со здоровьем. Однако если ухажер окончательно пропал с радаров, возможно, все дело в типичных женских ошибках.

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MIR24.TV спросил у экспертов, какое поведение отпугивает мужчин и с чем они не готовы мириться ни при каких обстоятельствах.

По словам специалиста СПбГУ по конфликтологии Глеба Труфанова, начальная фаза отношений – это период налаживания контакта между романтическими партнерами. В этот период особенно важно проговаривать все ожидания в отношении друг друга. Паре нужно понять, насколько схожи их потребности, интересы и цели в жизни. От принятия друг друга зависит успех и длительность отношений, а от способности проговаривать свои эмоции и ощущения зависит качество отношений, считает эксперт.

Он выделяет несколько основных ошибок, которые допускают женщины на начальном этапе отношений.

Чрезмерная опека. Основная потребность мужчины – быть нужным и незаменимым. Когда женщина берет на себя слишком много, эта мужская потребность не реализуется. Он может подумать, что ему нет места в ее жизни, раз она не делит все трудности своего пути с ним. А вот сверхопека по отношению к мужчине – унизительна, ведь он уже давно не ребенок.

Негативный настрой. Иногда женщина становится источником постоянного негатива и рассказов о том, как ей сложно, и что весь мир против нее. Никто не хочет жить с пессимистом-нытиком. А если это еще все помножено на самокопание…. Поверьте, это сущий ад!

Как снежная королева. Для отношений губительна чрезмерная холодность и мышление из серии «меня нужно добиться». Все это может привести к череде навязчивых и унизительных действий со стороны мужчины. Унижение никого не красит.

Не замалчивайте и не утаивайте свои эмоции и желания, прикрываясь маской «снежной королевы», которой нет ни до чего дела. Таким образом вы показываете, что хотите дистанцироваться, а не решать проблему сообща.

Еще больше неприемлемых фраз и действий со стороны дам на первых встречах называет психолог и энергопрактик Екатерина Зазнобина.

Искусственное поведение. Ничто так не убивает мужчину, как осознание того, что женщина пытается изображать из себя совсем не ту, кем она является. На этапе знакомства и следующих встречах самое важное для женщины – это естественное и даже несколько спонтанное поведение.

Тотальный контроль. «Ты где?», «А чем занимаешься?», «А потом что будешь делать?» Не стоит вести себя так, чтобы мужчина решил, будто на его столь оберегаемое личное пространство кто-то уже конкретно покушается. Выход прост: займитесь своей жизнью, копите впечатления, чтобы и вам было чем поделиться при встрече.

Слишком много прошлого. Не следует с порога засыпать мужчину информацией о своих прошлых отношениях, он может захлебнуться в этом потоке. Только он не утонет, а сбежит от вас.

Вообще мужчины терпеть не могут, когда их сравнивают в «бывшими». Сравнивайте, анализируйте, делайте выводы, но молча.

Ты мужчина, ты должен. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть замуж за достойного мужчину, который имеет возможность и семью обеспечить, и любить будет, и верность хранить. Но, как бы это ни было грустно, часто мы сами не соответствуем тем требованиям, которые выдвигаем мужчинам. Прежде чем ожидать от мужчины, чтобы он соответствовал определенным требованиям, важно ответить себе на вопрос: «А что я ему могу дать?»

Соревноваться с ним. Любой мужчина уверен в том, что достоин встречаться с самой лучшей девушкой. Самой умной, красивой, спортивной, модной, хозяйственной – этот список можно продолжать бесконечно. Безусловно, так оно и есть на самом деле, но с учетом одного маленького «но». Девушка должна быть лучше других девушек, но никак не выигрывать в сравнении с самим мужчиной.

Ждать, что мужчина решит все проблемы. На первых этапах от отношений люди ищут радости, удовольствия, положительных эмоций и точно не хотят слышать жалобы и нытье о проблемах. Не нужно в период завязывания отношений просить или ждать от мужчины какой-либо помощи. Все, что вам нужно – это наслаждаться конфетно-букетным периодом.

Психолог Юлия Жукова добавляет еще несколько пунктов к нежелательному поведению женщин на ранних этапах отношений.

Перебрать с алкоголем или прийти на свидание пьяной. Блеск в глазах, раскованность, приподнятое настроение может перейти в тошноту, пьяные разговоры «за жизнь», слезы, телесный контакт, о котором потом можно пожалеть. Это, конечно, может быть весело, но не ждите после этого серьезного отношения от мужчины.

Также специалист не рекомендует приходить на свидание с ребенком, мамой, подругой или приятелем. Первые встречи – это время для общения мужчины с приглянувшейся дамой, а не повод для знакомства со всеми близкими.

Беспроигрышные слова и действия

Первым и главным фактором успеха у противоположного пола для женщин всегда будет являться привлекательная внешность, считает психолог и педагог Айгуль Гранд. Но здесь главное не перестараться.

«Слишком яркий макияж, вызывающе броская одежда – все это наводит мужчину на мысли о том, что вы – объект для однократного свидания или ни к чему не обязывающей интрижки. Хотите большего – выглядите элегантно, расслабленно, но никогда – небрежно, – предупреждает специалист. – Вас должно быть легко представить и в обществе, и в кругу семьи, и на встрече друзей».

Также на первом свидании психолог рекомендует не слишком «раскрываться», то есть не показывать в полной мере свою силу, глупость, слабость, говорить о высоких материальных запросах и карьерных амбициях, обязательных подарках – мужчину может напугать такой напор.

«Беспроигрышный вариант – передать инициативу для общения мужчине и больше отвечать на вопросы, а не задавать их, особенно в резкой форме и на неудобные темы. Вам и вашему спутнику будет интересно и безопасно вспомнить детство, как вы росли, чем любите заниматься. Женщина в этом случае может вести располагающую, уютную, домашнюю беседу», – говорит эксперт.

Помимо этого, Айгуль Гранд рекомендует интересоваться семьей потенциального партнера и спрашивать о его отношениях с родителями. «Если мама доминирующая, и отношения с ней складывались хорошо, в любви и доверии, он будет искать такую же женщину. Но если отношения у них складывались негативно, то такой мужчина будет искать женщину мягкую, чтобы самому забрать лидирующие позиции».

«Ведите себя так, как вы обычно ведете. Перестаньте стараться понравиться. Перестаньте пытаться угадать, нравитесь ли вы мужчине или нет», – говорит психолог и коуч Мария Самушкина.

«Если вы понимаете, что вас мужчина не заинтересовал, лучше сказать об этом прямо. Да, такое бывает, и лучше выяснить это сразу, чем тратить время на неприятные отношения», – предупреждает эксперт.