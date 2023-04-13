Как перестать привлекать токсичных мужчин

«Отношения с родителями влияют на тип привязанности, который у вас формируется. Среди дисфункциональных выделяют три: тревожную, избегающую и тревожно-избегающую. В тревожной есть страх, что партнер может отвергнуть, исчезнуть. Это возникает, когда в детстве родитель был эмоционально недоступен, критиковал и манипулировал. В избегающей есть страх, что нападающий будет нападать, поглощать. Обычно это следствие гиперопеки или страх деструктивной критики и жесткого обращения. Тревожно-избегающий тип формируется у тех, то в детстве пострадал от эмоционального или физического насилия», – говорит психолог.