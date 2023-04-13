Как перестать привлекать токсичных мужчин
Страсть, влюбленность и скорое разочарование. Иногда кажется, что все отношения идут по одному и тому же негативному сценарию, меняются только партнеры, которые заставляют страдать. О том, как перестать привлекать токсичных мужчин, рассказали эксперты.
«Если вы раз за разом привлекаете токсичных мужчин, то надо осознать свои мазохистические желания, которые обуславливают вашу связь с такими мужчинами. Токсичные мужчины доставляют страдание, что многие женщины прекрасно осознают. При этом, если у них есть потребность в страдании, они продолжают раз за разом их реализовывать. Поэтому важно понять источник мазохизма и выяснить, есть ли в нем потребность», – говорит психоаналитик Олег Долгицкий.
Тот факт, что мужчины определенного типа подходят к женщине и знакомятся с ней, говорит о том, что женщина бессознательно делает все, чтобы именно таких мужчин притягивать, замечает эксперт.
«Идеалом мужчины у такой женщины становится тот, кто будет причинять ей страдания. Надежды обычно социально обусловлены, женщина находится в среде, культивирующей замужество и деторождение. Но «искра» будет возникать с мужчиной, который причиняет страдания, а не оправдывает надежды. Чтобы осознать причину своих мазохистических желаний, придется обратиться к психологу, так как друзья, коллеги и алкоголь здесь проблему не решат», – объясняет Долгицкий.
На будущие отношения влияет фигура отца, то, как он вел себя и выглядел, как строились с ним отношения, считает клинический психолог Дарья Яушева.
«Отношения с родителями влияют на тип привязанности, который у вас формируется. Среди дисфункциональных выделяют три: тревожную, избегающую и тревожно-избегающую. В тревожной есть страх, что партнер может отвергнуть, исчезнуть. Это возникает, когда в детстве родитель был эмоционально недоступен, критиковал и манипулировал. В избегающей есть страх, что нападающий будет нападать, поглощать. Обычно это следствие гиперопеки или страх деструктивной критики и жесткого обращения. Тревожно-избегающий тип формируется у тех, то в детстве пострадал от эмоционального или физического насилия», – говорит психолог.
Тип привязанности определяет ожидания от мира и людей. Женщина может иметь низкую самооценку и ожидать насилия в свой адрес, нормализовать его. И ее будут привлекать брутальные или нарциссичные мужчины, добавляет Яушева. Изменить тип привязанности можно с помощью терапии.
«Идеальна для этого MBT (mental based therapy) или схема-терапия. Оба подхода базируются на теории привязанности. В них прорабатывается детский опыт и возникшее видение мира. Женщина может научиться заботиться о себе, анализировать паттерны выбора мужчин, изменить эмоциональную составляющую опыта через перепроживание. Но и другие подходы могут быть ценными, например, терапия принятия ответственности, терапия, основанная на сострадании, психодрама», – говорит Якушева.
Токсичные отношения не дают положительных эмоций. Женщина постоянно находится в состоянии тревоги, напряжения, боли и страха. Однако иногда ее накрывает положительная волна, которую она принимает за любовь, поясняет психолог Елена Сидорова.
«Чаще всего здесь мы видим пресловутую позицию жертвы, которая заложилась глубоко в детстве на примере мамы, где она спасала папу от алкоголизма. Соответственно, женщина бессознательно видит мужчину, который жаждет спасения. И не важно, какое оно – финансовое, физическое, психологическое. И далее неосознанно идет в эти отношения, потому что они кажутся ей верными. Чаще всего женщина начинает идеализировать такого человека. Женщине нужно признать, что сценарий был неэффективен и бывают другие», – заключила она.