Секс после родов: почему он пропадает и как его вернуть

В первое время после рождения малыша секс — это последнее, о чем хочется думать: нужно разобраться со сном и кормлением, физически и эмоционально восстановиться и вообще фактически научиться жить заново. Но иногда проходят недели и месяцы, а желание не возвращается.

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О том, почему возникают проблемы сексуального характера и что с с этим делать, рассказывает Мария Селихова, врач акушер-гинеколог клиники Remedi.

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Малыш постоянно требует внимания, мама спит урывками и мечтает о том, чтобы спокойно сходить в душ — конечно, после родов иногда кажется, что на сексуальной жизни можно поставить жирный крест. На самом деле, это не так. Но очень важно понять, что вы в этом не одиноки и ни в чем не виноваты: большинство женщин после рождения ребенка испытывают те или иные проблемы с сексом. И для этого есть объективные причины.

Гормональные перепады

Сразу после родов резко снижается уровень половых гормонов — в результате снижается либидо, возникает сухость влагалища. Это естественный процесс — организм сигнализирует о том, что для новой беременности еще слишком рано. У кормящих мам также повышается пролактин — гормон, отвечающий за выработку молока и одновременно уменьшающий желание. При этом у всех женщин после родов повышается уровень окситоцина — гормона любви, направленного на укрепление связи между мамой и малышом. Он же способствует сексуальному удовольствию.

Если у пары нет бытовых проблем и гармония в отношениях, то скорее всего, через 1.5-2 месяца после родов качественный секс вернется — окситоцин этому помогает.

Физические изменения

Нашему организму нужно время, чтобы восстановиться после беременности и родов, особенно если они были непростыми. После кесарева сечения, эпизиотомии или разрывов этот процесс может быть более длительным. Кроме того, многим мамам необходимо заново привыкнуть к своему телу, которое привело в мир нового человека.

Усталость

Малыши требуют практически безраздельного внимания мамы, и редким счастливицам удается крепко и долго спать в первые месяцы после родов. Фактически организм включает режим самосохранения и отключает либидо: сначала — отдых, и только потом все приятные занятия.

Скачки настроения

Вскоре после родов большинство женщин накрывает “бэби-блюз” — эмоциональная нестабильность, хандра, плаксивость. Настроение может меняться от полной эйфории до глубокой меланхолии — и это нормально. На этом фоне многие испытывают противоречивые чувства к любимому партнеру. ЗатроганностьЭтот забавный термин пришел к нам из английского языка, но по факту он очень точен: молодая мама проводит так много времени в телесном контакте с младенцем, что в редкие минуты покоя не хочет, чтобы к ней прикасались.

Когда все придет в норму?

Возвращение либидо после родов — очень личный процесс, который зависит от многих внешних факторов (например, от того, помогает ли вам кто-то с малышом!). Опираться на опыт подруг тут совершенно не стоит. Есть мнение, что сексуальное желание напрямую зависит от возобновления менструаций (которое возможно на фоне грудного вскармливании). При наличии растущего фолликула в крови растут уровни половых гормонов и эндорфинов. В периовуляторный период (за пару дней до овуляции и еще пару дней после) они достигают своего пика, и этом фоне значительно повышается либидо. Но либидо завязано не только на овуляции: важнее всего — психоэмоциональный баланс, доверительные здоровые отношения с самой собой и партнером. Влияние грудного вскармливания на либидо тоже не безгранично. В первые недели пролактин может подавлять секс-драйв, но если вы кормите грудью два года, а секса по-прежнему не хочется, дело точно не в кормлении.

Когда стоит насторожиться?

— Если либидо не подает ни малейших признаков жизни к 6-9 месяцам ребенка, проконсультируйтесь с гинекологом. Причины низкого секс-драйва могут быть весьма неожиданными: например, анемия, опущение стенок влагалища, дефицит витамина D.

— Если спустя 8-12 недель после родов вы продолжаете испытывать сухость и боль при половом акте. — Если отсутствие либидо сопровождается другими симптомами: постоянным чувством вины, полным упадком сил, замкнутостью, подавленностью. Все это может указывать на послеродовую депрессию.

Как вернуть либидо после родов?

Волшебной таблетки тут не существует — нужна тонкая настройка физического и эмоционального состояния мамы. — Начните с прикосновений. Поцелуи, объятия, массаж в течение дня — отличный способ восстановить контакт с партнером. Объясните ему, что все это совершенно необязательно должно заканчиваться сексом.

— Просите помощи с малышом. Большинство молодых мам сходятся во мнении, что ничто так не способствует возвращению либидо, как пара часов в тишине — желательно, каждый день.

— Наладьте сон. Недосып — главный враг секса. Попробуйте найти способ, который будет работать конкретно для вашей семьи: совместный или раздельный сон, делегирование папе ночных смен подгузника и ранних подъемов, дневной сон вместе с малышом. — Изучайте свое тело. Многие женщины отмечают, что после родов их сексуальная жизнь стала намного интереснее, а оргазмы — ярче. Нужно только подобрать ключик.

Мастурбируйте, пробуйте различные игрушки (после консультации с гинекологом). Хорошо работают телесные практики: например, йога или массаж. — Не стесняйтесь врача. Часто проблему низкого либидо можно решить курсом витаминов или работой с психотерапевтом.