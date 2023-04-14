4 момента, которые пугают мужчин в сексе

Партнер может быть не так уверен, как вам кажется.

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Кажется, что оказавшись в постели, мужчина находится в своей естественной среде обитания, где просто нет места смущению. Но как же женщины заблуждаются на этот счет! Количество мужских страхов относительно интимной близости может вас поразить.

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А вдруг женщина будет доминировать в постели

Для некоторых мужчин сексуальная фантазия, где женщина берет управление процессом в свои руки — один из самых возбуждающих моментов. При этом другая часть представителей сильного пола просто в ужасе от таких мыслей. Власть женщины в постели — идея на любителя, так как в понимании многих мужчин такая женщина представляет опасность для их мужественности. Если вы поклонница подобных игр, предупредите своего партнера.

Женщину может разочаровать размер

Да, мысли о размере своего полового органа занимают большинство мужчин. Согласно опросам, примерно 75% мужчин хотели бы иметь орган побольше, причем сами опрашиваемые называли довольно приличные размеры уже имеющегося. Чаще всего неуверенность в собственных размерах исходит из неудачного сексуального опыта в прошлом, когда женщина позволила себе комментарий по поводу достоинства любовника. Женщины, будьте осторожны, размышляя о всех «достоинствах» своего мужчины — он очень чувствителен по этому поводу.

Вдруг она не получит удовольствие

Нет, не все мужчины эгоистичны. Для большого числа мужчин женское удовольствие — маркер их сексуальных возможностей. Если партнерша получает неземное удовольствие с ними в постели, значит, он невероятный любовник, а для мужчин это крайне важно. Правда, в некоторых случаях мужчины так увлекаются, чтобы женщина обязательно получила удовольствие, что приносят партнерше дискомфорт. Обязательно сообщайте мужчине, как вам нравится и как точно делать не стоит.

Главное, не финишировать слишком рано