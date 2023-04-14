6 мифов о мужской и женской сексуальности

Психолог, эксперт по семейным отношениям и сексологии, старший преподаватель университета «Синергия» Андрей Полянский рассказал РИАМО о самых распространенных заблуждениях и о том, кто же все-таки больше нуждается в сексе – мужчины или женщины.

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Миф №1 – мужчины полигамны, а женщины моногамны По словам Андрея Полянского, этот миф до сих пор остается самым популярным и в него продолжают свято верить не только мужчины, но и женщины.

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Он добавляет, что потребность в сексе не зависит от пола, это зависит от конституции человека и, если провести честный опрос, то возможно женщине нужно будет больше партнеров и больше разнообразия, чем мужчине. По словам психолога, такой миф просто удобная отговорка, когда в любой момент можно сказать, что это не мужчины виноваты в изменах, а их природа.

«Из этого же мифа вырос и другой – что мужчины с Марса, а женщины – с Венеры, и поэтому мы друг друга не понимаем. Это тоже просто удобно, в любой непонятной, спорной или конфликтной ситуации можно сказать, что просто мы настолько разные, что друг друга вообще не понимаем», - добавляет Полянский.

И уточняет, что такая позиция удобна всегда, не только в сексе. Ведь чем искать способы доставить удовольствие, найти причину конфликта, понять, в чем проблема, проще сослаться на мифическое происхождение полов.

Миф №2 – женщины крайне редко испытывают оргазм Андрей Полянский говорит, что очень популярным заблуждением является то, что женщина крайне редко может испытывать оргазм или вовсе его не испытывает и вообще он может быть нежелателен.

«Это все, конечно, большая глупость. Женщина не должна быть обречена на скучную половую жизнь. Наоборот, при регулярной половой жизни она может достигать до 100% оргазмов. И более того, женщина, в отличие от мужчины, наделена возможностью испытывать множественный оргазм, пусть они не такие яркие, но тем не менее», - говорит сексолог.

Он добавляет, что мужчине для достижения оргазма нужно меньше времени, чем женщине, поэтому партнеры, которые не думают о своей партнерше, не стремятся доставить ей удовольствие, могут активно этот миф поддерживать.

Миф №3 – женщины разборчивее мужчин Сексолог говорит, что этот миф связан с теорией эволюции. По ней женщины по природе разборчивее, так как они рожают потомство и стремятся найти лучшего представителя мужского пола для этого. Однако и мужчины должны стремиться найти лучшую партнершу, чтобы продолжить свой род. Гендерные различия в вопросе разборчивости не значимы, тут больше важна сама личность человека – насколько он или она ответственны, избирательны, чистоплотны, знают, чего хотят.

Миф №4 – размер половых органов имеет значение «Есть мнение, что если женщина ведет целомудренный образ жизни, то у нее узкое влагалище. На самом деле у всех женщин размер примерно одинаковый, физиологически через влагалище должна проходить голова ребенка», - говорит Андрей Полянский. «Маленький размер или большой, или средний – не это имеет значение, и это большое заблуждение, считать, что чем больше, тем лучше. На самом деле слишком большой размер может вызывать болевые ощущения и дискомфорт у партнерши», - предупреждает сексолог.

Он уверен, что размер влияет только на общественное мнение и обладатель небольшого полового члена может комплексовать просто потому, что такое мнение бытует среди людей. Это в корне неправильно.

Миф №5 – мужчины больше думают о сексе Сексолог Полянский отмечает, что потребность в сексе в равной степени есть и у мужчин, и у женщин.

«Мужчины просто чаще обсуждают эту тему вслух, поэтому кажется, что они больше об этом думают. Женщины могут больше думать, но меньше говорить вслух о сексе в силу принятого в обществе мнения», - отмечает Полянский.

Он добавляет, что женщины больше озабочены качеством секса, возможно, по этой причине при обращении пары к сексологу инициатором становится именно женщина.

Миф №6 – мужчины не обращаются к сексологам Сексолог Полянский отмечает, что около 20 лет назад действительно мужчин на приеме было мало, и ходить к психологам, и тем более сексологам, было чем-то стыдным.

«Сегодня мне приятно отмечать, что приходят на консультации молодые мужчины. Гендерные стереотипы еще есть, но они уже стираются, обращаются, консультируются, не считают это постыдным и правильно делают», - говорит эксперт.

Он добавляет, что психологически сложно мужчине перейти барьер общественного мнения и сложившегося стереотипа, но те, кто это сделал, не жалеют. Специалист настоятельно рекомендует обращаться к сексологам и психологам при возникновении проблем.

«Как раз для мужчины помощь сексолога важнее, так как, если у него не будет желания и влечения, то и половой жизни у него не будет. Именно поэтому, если молодой мужчина имеет негативный опыт первых половых связей (если был неудачный секс, у него снизилась самооценка, он испытывает страх) и не решает их, это может перерасти в большие проблемы», - предупреждает Полянский.