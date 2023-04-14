Вместе или порознь: стоит ли практиковать раздельный сон с мужем

Вопреки стереотипам, это может помочь найти гармонию в отношениях.

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Стереотип о том, что супруги должны спать вместе, так крепко поселился в обществе, что пары, которые проводят ночи порознь, кажутся многим странными, а их отношения считают напряженными. При этом забывают, что традиция спать вместе появилась от невозможности найти для каждого отдельного кровать: семьи были большими, а дома тесными.

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В 20 веке семьи переехали в небольшие квартиры, и раздельный сон остался непозволительной роскошью. Сейчас же все больше пар предпочитают позаботиться о том, чтобы у каждого из супругов было личное пространство. Например, Леонид Агутин в интервью признавался, что спит с женой в разных комнатах. Причина банальна — Анжелика постоянно мерзнет, а он обожает открывать окна.

Плюсы раздельного сна

Согласно исследованию 2005 года, совместный сон является причиной бессонницы или недостаточного отдыха у 30% пар: храп партнера, недостаток места, разные хронотипы. Постоянный недосып приводит к сахарному диабету, болезням сердца, неврологическим заболеваниям. Слишком высокая плата за поддержание стереотипов о счастливом браке.

Кроме того, недостаток отдыха ведет к конфликтам и ссорам: партнеры становятся раздражительными, ссорятся, а отношения неизбежно ухудшаются. Еще одна весомая польза раздельного сна — возможность видеть друг друга в лучшем состоянии и заботиться о своем комфорте.

Плюсы совместного сна

Конечно, у ночей, которые супруги проводят на соседних подушках, тоже не мало достоинств. Ученые считают, что у пар, которые спят вместе, снижается уровень кортизола и растет количество окситоцина, а значит, доверия и привязанности друг к другу.

К тому же, согласно исследованиям, здоровье мужчин, спящих рядом с женой, дольше сохраняется: супруги быстро замечают, если у возлюбленного начинается апноэ, появляется храп.

Кому не стоит спать раздельно

Психологи считают: раздельный сон помогает соскучиться друг по другу, поэтому иногда к нему можно прибегать почти всем парам. Исключение лишь те, кто практикует раздельный сон, избегая друг друга. Такое физическое отдаление станет еще одной трещиной в отношениях.