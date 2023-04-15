6 самых распространенных мифов о сексе

Сегодня вопросы сексуальной культуры остаются актуальными.
В то же время о сексе существует множество мифов.
Психолог и эксперт по семейным отношениям и сексологии Андрей Полянский рассказал РИАМО о самых распространенных заблуждениях.
По словам психолога, потребность в сексе не зависит от пола. Чаще всего подобные фразы люди используют в качестве отговорок.
Андрей Полянский уверен, что такое утверждение — полная глупость. При регулярной половой жизни женщина может достигать до 100% оргазмов. И, в отличие от мужчины, она наделена возможностью испытывать множественный оргазм и получать его намного быстрее.
Такой миф, по словам сексолога, связан с теорией эволюции. По ней женщины по природе разборчивее, так как они рожают потомство и стремятся найти лучшего представителя мужского пола для этого. Однако и мужчины должны стремиться найти лучшую партнершу, чтобы продолжить свой род.
«Есть мнение, что если женщина ведет целомудренный образ жизни, то у нее узкое влагалище. На самом деле у всех женщин размер примерно одинаковый, физиологически через влагалище должна проходить голова ребенка», — отметил Андрей Полянский.
При этом размер мужского полового члена также не влияет на качество полового акта.
Потребность в сексе в равной степени есть и у мужчин, и у женщин. Просто мужчины чаще обсуждают эту тему вслух, чем женщины.
Сегодня мужчины обращаются к сексологам намного чаще, чем это было ранее. Дело в том, что психологически мужчине сложнее перейти барьер общественного мнения.
«Как раз для мужчины помощь сексолога важнее, так как, если у него не будет желания и влечения, то и половой жизни у него не будет. Именно поэтому, если молодой мужчина имеет негативный опыт первых половых связей (если был неудачный секс, у него снизилась самооценка, он испытывает страх) и не решает их, это может перерасти в большие проблемы», — предупреждает психолог.