6 самых распространенных мифов о сексе

Сегодня вопросы сексуальной культуры остаются актуальными.

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В то же время о сексе существует множество мифов.

Психолог и эксперт по семейным отношениям и сексологии Андрей Полянский рассказал РИАМО о самых распространенных заблуждениях.

Миф №1 — мужчины полигамны, а женщины моногамны

По словам психолога, потребность в сексе не зависит от пола. Чаще всего подобные фразы люди используют в качестве отговорок.

Миф №2 — женщины крайне редко испытывают оргазм

Андрей Полянский уверен, что такое утверждение — полная глупость. При регулярной половой жизни женщина может достигать до 100% оргазмов. И, в отличие от мужчины, она наделена возможностью испытывать множественный оргазм и получать его намного быстрее.

Миф №3 — женщины разборчивее мужчин

Такой миф, по словам сексолога, связан с теорией эволюции. По ней женщины по природе разборчивее, так как они рожают потомство и стремятся найти лучшего представителя мужского пола для этого. Однако и мужчины должны стремиться найти лучшую партнершу, чтобы продолжить свой род.

Миф №4 — размер половых органов имеет значение

«Есть мнение, что если женщина ведет целомудренный образ жизни, то у нее узкое влагалище. На самом деле у всех женщин размер примерно одинаковый, физиологически через влагалище должна проходить голова ребенка», — отметил Андрей Полянский.

При этом размер мужского полового члена также не влияет на качество полового акта.

Миф №5 — мужчины больше думают о сексе

Потребность в сексе в равной степени есть и у мужчин, и у женщин. Просто мужчины чаще обсуждают эту тему вслух, чем женщины.

Миф №6 — мужчины не обращаются к сексологам

Сегодня мужчины обращаются к сексологам намного чаще, чем это было ранее. Дело в том, что психологически мужчине сложнее перейти барьер общественного мнения.