Психолог назвала способ распознать ложные романтические обещания
Некоторые люди дают ложные романтические обещания, чтобы манипулировать и удерживать «жертву» рядом с собой, считает психолог Рамани Дарвасула. Способы распознать ложь и отличить пустые слова от правды она назвала журналу Men's Health.
По словам эксперта, зачастую ложные романтические обещания выдают нарциссов и манипуляторов. Такие люди отзеркаливают объект своей любви и говорят то, что он или она хочет услышать, объяснила психолог. Например, девушке, мечтающей о семейном быте, манипулятор пообещает свадьбу, дом и много детей, любительнице экстрима — путешествия и приключения.
Дарвасула отметила, что чаще всего манипуляторы не выполняют свои обещания, и дала совет, как раскрыть обман. Она призвала задавать больше уточняющих вопросов о каждом данном обещании, отслеживать, как продвигается исполнение каждого обязательства. Если человек не держит данное им слово, психолог призвала не верить оправданиям и попыткам переложить ответственность. Она посоветовала попробовать обсудить проблему либо просто завершить отношения.