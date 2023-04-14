Психолог назвала способ распознать ложные романтические обещания

Некоторые люди дают ложные романтические обещания, чтобы манипулировать и удерживать «жертву» рядом с собой, считает психолог Рамани Дарвасула. Способы распознать ложь и отличить пустые слова от правды она назвала журналу Men's Health.

© Lenta.ru

По словам эксперта, зачастую ложные романтические обещания выдают нарциссов и манипуляторов. Такие люди отзеркаливают объект своей любви и говорят то, что он или она хочет услышать, объяснила психолог. Например, девушке, мечтающей о семейном быте, манипулятор пообещает свадьбу, дом и много детей, любительнице экстрима — путешествия и приключения.