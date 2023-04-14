$81.50-0.1790.16+0.16

Психолог назвала способ распознать ложные романтические обещания

Некоторые люди дают ложные романтические обещания, чтобы манипулировать и удерживать «жертву» рядом с собой, считает психолог Рамани Дарвасула. Способы распознать ложь и отличить пустые слова от правды она назвала журналу Men's Health.

Психолог назвала способ распознать ложные романтические обещания
© Lenta.ru

По словам эксперта, зачастую ложные романтические обещания выдают нарциссов и манипуляторов. Такие люди отзеркаливают объект своей любви и говорят то, что он или она хочет услышать, объяснила психолог. Например, девушке, мечтающей о семейном быте, манипулятор пообещает свадьбу, дом и много детей, любительнице экстрима — путешествия и приключения.

Дарвасула отметила, что чаще всего манипуляторы не выполняют свои обещания, и дала совет, как раскрыть обман. Она призвала задавать больше уточняющих вопросов о каждом данном обещании, отслеживать, как продвигается исполнение каждого обязательства. Если человек не держит данное им слово, психолог призвала не верить оправданиям и попыткам переложить ответственность. Она посоветовала попробовать обсудить проблему либо просто завершить отношения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий