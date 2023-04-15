5 проблем, которые ждут вас после пьяного секса

Секс на пьяную голову, возможно, и принесет новые ощущения, однако часто и проблем после него не избежать. Мы собрали самые неприятные моменты, которые могут ждать вас во время и после нетрезвого секса.

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Вы можете выбрать в партнеры не того человека

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Если речь идет о спонтанном сексе с новым знакомым, постарайтесь приложить всю силу воли в этот момент и остановитесь. Действительно ли вы хотите близости с человеком, которого вообще не знаете? Скорее всего, на утро вы будете жалеть о содеянном, но будет поздно и осадочек все же останется. Кто знает, что за человек вас привлек в момент опьянения. Вы можете попасть в очень неприятную ситуацию и, возможно, подвергнуться насилию, ведь человек может оказаться с каким угодно отклонением.

Нежелательная беременность

Хуже секса с неадекватным незнакомцем может быть только беременность от малознакомого человека. Вы можете просто упустить момент, когда мужчина снимет презерватив или же склонит вас к близости без защиты, а вы, в силу своего нетрезвого состояния, просто не сможете отказаться. Нужно ли объяснять последствия беременности, которую вы вообще не планировали?

Проблемы с эрекцией

Перейдем к ситуации, когда вы решились на пьяный секс со своим мужчиной. В такой ситуации, казалось бы, все отлично, человек проверенный, но вот у самого мужчины могут возникнуть проблемы в процессе. Далеко не на всех представителей сильного пола алкоголь действует возбуждающе — иногда возникают серьезные проблемы с эрекцией и секс просто не произойдет. А вы так ждали этого момента! Не портите впечатления от ночи лишним бокалом крепкого коктейля.

Мужчина может вести себя неадекватно

Алкоголь действует на каждого из нас по-разному. Иногда вы и сами не знаете, что от себя ждать, когда градус превышен. Что касается внезапного секса не на трезвую голову, мы уже не раз упоминали, что мужчина может повести себя агрессивно и сделать то, на что вы совсем не рассчитывали. Причем даже если вы знаете этого человека в обычной жизни, его поведение после пары бокалов может вас просто напугать.

Вы можете сказать то, о чем пожалеете