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Когда пора расставаться: шесть признаков выгоревших отношений

Лучше не продолжать отношения, которые не ведут ни к чему хорошему. Психологи говорят о сигналах, каких именно, рассказало издание life.ru.

Когда пора расставаться: шесть признаков выгоревших отношений
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Отсутствие общения

Когда вы перестаёте общаться со своим партнёром, считайте, уже расстались — дальше проблемы в отношениях будут только расти.

Проваленные попытки исправить отношения

Если вы уже пытались исправить проблемы в отношениях, но каждый раз всё возвращались к одному и тому же, то пора взять инициативу на себя и просто расстаться.

Отсутствие уважения

Уважение к партнёру — это то, на чём стоят здоровые отношения. Если понимаете, что ваши чувства и мнение не учитываются, это рано или поздно приведёт к крайне неприятным последствиям.

Негативные эмоции

Если вы часто чувствуете себя расстроенной или раздражённой в присутствии партнёра — значит, эти отношения вам не нужны. Когда мы связываем свою жизнь с правильным человеком, общение с ним вдохновляет и поднимает настроение.

Отсутствие поддержки

Если партнёр не помогает в трудные моменты или эмоционально не поддерживает в сложные времена, то, очевидно, он просто в вас не заинтересован. Здоровые и гармоничные отношения буквально основаны на взаимной поддержке и понимании.

Появились измены

Сходил налево один раз — сходит и другой. Если вы узнали, что партнёр изменил, просто собирайте его вещи и предлагайте уходить на все четыре стороны. Жить или просто встречаться с человеком, доверять которому вы уже никогда не сможете.

Помните, что здоровые отношения должны приносить вам радость и счастье, а не горе и разочарование.

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