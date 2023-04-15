Оргазмы и фото с фильтрами: о чем чаще всего мы врем партнерам

Когда мы только начинаем отношения, достаточно трудно говорить о себе правду. Все равно где-то, да мы стараемся показать себя с лучше стороны. Так наша психика пытается привлечь партнера и удержать его рядом, а когда влюбленность произошла, человек постепенно начинает расслабляться и вести себя естественным образом.

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Чаще всего люди подают информацию о своей мужественности и женственности в более гипертрофированном формате. Например, мужчины чаще всего говорят о том, что абсолютно все их партнерши получали удовольствие в постели. Женщины же представляют себя принцессами, которые питаются только небесной росой и всегда при макияже.

Вместе с врачом-сексологом, психотерапевтом и психиатром Дмитрием Орловым мы обсудили, зачем мы привираем о себе, когда это объяснимо, а когда может вызвать вопросы со стороны партнера.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий