Оргазмы и фото с фильтрами: о чем чаще всего мы врем партнерам

Когда мы только начинаем отношения, достаточно трудно говорить о себе правду. Все равно где-то, да мы стараемся показать себя с лучше стороны. Так наша психика пытается привлечь партнера и удержать его рядом, а когда влюбленность произошла, человек постепенно начинает расслабляться и вести себя естественным образом.
Чаще всего люди подают информацию о своей мужественности и женственности в более гипертрофированном формате. Например, мужчины чаще всего говорят о том, что абсолютно все их партнерши получали удовольствие в постели. Женщины же представляют себя принцессами, которые питаются только небесной росой и всегда при макияже.
Вместе с врачом-сексологом, психотерапевтом и психиатром Дмитрием Орловым мы обсудили, зачем мы привираем о себе, когда это объяснимо, а когда может вызвать вопросы со стороны партнера.
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова