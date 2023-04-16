5 мифов о сексе, которые опровергли врачи

Тема секса окутана стереотипами и табу, что чревато возникновением комплексов и проблемами в интимной жизни. Трудно быть раскрепощенным, когда в окружающей среде существует так много запретов и пугающих фактов.

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Возможно, вы тоже слышали, что мастурбация вредит здоровью, а сексом во время месячных заниматься опасно. "Рамблер" расскажет о мифах о сексе, которые опровергли врачи.

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Нельзя заниматься сексом во время месячных

По словам гинеколога Елены Ордиянц, заниматься сексом во время менструации можно, если обоим партнерам комфортно. Главное придерживаться правил гигиены и заботы о своем здоровье. Например, заниматься сексом только после обследования на инфекции и вирусы или в презервативе.

Мастурбация вредит здоровью

Сексологи придерживаются мнения, что мастурбация — норма, этот вид стимуляции дополняет интимную жизнь человека. Негативные последствия возможны, когда человек использует способ стимуляции, который трудно повторить с партнером. Например, мастурбация струей воды может значительно снизить чувствительность клитора.

Здоровый человек хочет секса часто

Существует разная половая конституция: слабая, средняя, сильная. В зависимости от этого всем людям хочется разного количества секса: кому-то достаточно раз в неделю, а кому-то раз в полгода. Безусловно, полезно эту информацию о себе знать, потому что потенциально из-за этого могут возникнуть проблемы в отношениях. Также на либидо могут влиять нарушения со здоровьем и психологические факторы. Поэтому, если либидо резко изменилось в сторону сокращения, можно обратиться к врачу.

Анальный секс безопасен

Анальный секс считается самым опасным типом секса. Мало того, что риск получить ЗППП при анальном сексе увеличивается, так еще и возможно развитие посттравматической недостаточности анального сфинктера, когда он перестает выполнять удерживающую функцию. При этом проблема может возникнуть даже после первого опыта, поэтому к анальному сексу важно правильно подготовиться.

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