Психолог объяснила, почему не стоит общаться с бывшими партнерами

Общение с бывшим партнером связано с самоограничениями, иллюзиями и психологическим дискомфортом. Об этом психолог и сексолог Татьяна Короткова рассказала "Мосленте".

© Pxhere

Эксперт объясняет, что, хоть бывшие партнеры и хорошо знают друг друга, им может быть некомфортно общаться, поскольку необходимо контролировать себя, чтобы не перейти границы дружбы. Разговоров о нынешних отношениях тоже, скорее всего, придется избегать. Такие ограничения не только противоречат пониманию дружбы, но и нередко становятся причиной стресса или депрессии.

Дискомфорт связан не только с упоминанием нынешних отношений, но и с общением с партнером бывшего. Видеть когда-то близкого человека с кем-то другим неприятно, со временем негативные эмоции накапливаются и приводят к ссорам и конфликтам.

Друзья бывших партнеров, которые знают о расставании с разных сторон, также будут чувствовать себя неуютно меж двух огней. Близкие одного из партнеров при этом могут не захотеть продолжать общаться со вторым из них. Из-за этого в приятельской компании возникнет напряженность.

В общении с бывшим также нередко возникает иллюзия, что чувства и романтические отношения все еще существуют. Важно помнить, что расставание произошло по какой-то конкретной причине, а попытка снова стать парой может привести к более тяжелому разрыву.