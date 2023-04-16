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Психолог Короткова объяснила, почему не стоит общаться с бывшими партнерами

Общение с бывшим партнером связано с самоограничениями, иллюзиями и психологическим дискомфортом. Об этом психолог и сексолог Татьяна Короткова рассказала "Мосленте".

Психолог объяснила, почему не стоит общаться с бывшими партнерами
© Pxhere

Эксперт объясняет, что, хоть бывшие партнеры и хорошо знают друг друга, им может быть некомфортно общаться, поскольку необходимо контролировать себя, чтобы не перейти границы дружбы. Разговоров о нынешних отношениях тоже, скорее всего, придется избегать. Такие ограничения не только противоречат пониманию дружбы, но и нередко становятся причиной стресса или депрессии.

Дискомфорт связан не только с упоминанием нынешних отношений, но и с общением с партнером бывшего. Видеть когда-то близкого человека с кем-то другим неприятно, со временем негативные эмоции накапливаются и приводят к ссорам и конфликтам.

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Друзья бывших партнеров, которые знают о расставании с разных сторон, также будут чувствовать себя неуютно меж двух огней. Близкие одного из партнеров при этом могут не захотеть продолжать общаться со вторым из них. Из-за этого в приятельской компании возникнет напряженность.

В общении с бывшим также нередко возникает иллюзия, что чувства и романтические отношения все еще существуют. Важно помнить, что расставание произошло по какой-то конкретной причине, а попытка снова стать парой может привести к более тяжелому разрыву.

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