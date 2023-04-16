Какие женщины влюбляются в женатых мужчин

На днях Ксения Бородина в ответ на подозрения в романах с женатыми мужчинами заявила, что в её жизни такое просто невозможно. «Потому что мне чужого не надо и с самооценкой постоянно работаю», – заявила она. При всём скептическом отношении к сентенциям ведущей «Дома 2» на этот раз доля правды в её заявлении есть. Как правило, в отношения с окольцованными избранниками погружаются барышни определённого склада. Хотя, конечно, бывают и исключения. Так кто же и почему обычно влюбляется в женатых?

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Нехватка любви

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Будем откровенны – та самая злополучная статистика, согласно которой на 10 девчонок приходится всего лишь 8 ребят, играет свою роль.

Мужчин сегодня элементарно не хватает. А желающих ощутить вкус любви женщин – хоть отбавляй.

Вот и приходится многим терпеть редкие визиты под неумолимое тиканье часов, отсчитывающих строго положенное на запретную любовь время.

Зато это даёт возможность почувствовать себя не такой уж одинокой.

Надо признать, что добрая половина женщин попадает в эту категорию случайно. Многие из них влюбляются в мужчину, не зная о его семейном статусе, а потом, когда правда выходит наружу, уже не чувствуют в себе сил порвать отношения.

Так и живут в ожидании, что рано или поздно он сделает, наконец, выбор в её пользу.

Чувство превосходства

Такие женщины с самого начала знают, что их избранник несвободен. Но это их ничуть не останавливает.

Скорее даже, наоборот, является дополнительным стимулом. Увести мужчину от жены, чтобы ощутить превосходство над соперницей – вот высшая цель такой женщины.

«Это всё следствие комплекса неполноценности, приобретённого, скорее всего, в детстве, – объясняет психолог Игорь Нефёдов. – Если ребёнка очень сильно критиковали и при этом практически не хвалили, то у него развивается низкая самооценка. Чтобы поднять её, человеку всё время нужно самоутверждаться за счёт кого-то другого. В данном случае за счёт законной жены своего любовника».

У таких женщин не развита эмоциональная сфера, и поэтому испытывать настоящие, искренние чувства они не способны. И если такой женщине удастся увести мужчину из семьи, она какое-то время будет наслаждаться чувством торжества над соперницей. А после того как это чувство притупится, отношения развалятся. Потому что мужчина сам по себе ей не интересен и не нужен.

Жажда страданий

Некоторые женщины просто не способны воспринимать спокойные гармоничные отношения. Любовь без страданий кажется им не настоящей, отношения, построенные на взаимном уважении и доверии, – пресными и унылыми.

«Это всё тот же привет из детства, – объясняет психолог. – К подобным отношениям обычно тяготеют дочери алкоголиков, бабников, игроманов и т. д. То есть ребёнок вырос в атмосфере вечного дискомфорта. Разумеется, во взрослой жизни он подсознательно будет стремиться эту атмосферу воспроизвести».

И нормальные гармоничные отношения со свободным мужчиной такой женщине будут не интересны, ей не с кем и не за что бороться. Интерес представляют лишь те, кто заставляет тебя страдать.

Именно поэтому многие женщины и влюбляются в женатых, с которыми просто невозможно построить отношения.

Завоевать мужчину раз и навсегда такой женщине не интересно. Она плохо представляет, как строить отношения дальше. А вот в ситуации, когда мужчину нужно завоёвывать и завоёвывать постоянно, такая женщина будет чувствовать себя комфортно.

Страх неудачи

Есть ещё одна разновидность не уверенных в себе женщин, которых привлекают женатые мужчины. Они твёрдо знают, что сами по себе не способны ни привлечь мужчину, ни удержать его.

«Комплекс этот растёт из детской «недолюбленности», из ранних конфликтов с родителями, – объясняет психолог. – Не видя должного участия со стороны самых родных людей, они приобретают стойкий страх, что их вообще не за что любить».

В результате у женщины и мужчины складывается убеждение, что сами по себе они недостойны любви.

Для мужчин, пытающихся самоутвердиться за счёт романа на стороне, такие женщины – лёгкая добыча. Они подсознательно избегают отношений со свободным избранником, потому что уверены – рано или поздно он обязательно уйдёт к другой.

С женатым же избранником этого можно не бояться – во-первых, он уже принадлежит другой. Но не по доброй воле, а, как водится, исключительно из чувства долга – ребёнок мал, жена больна, тёща чувствительна и т.д.

А во-вторых, именно это обстоятельство и повышает самооценку неуверенной барышни. В конце концов, раз мужчина от своей законной жены бегает именно к ней, значит, она в чём-то гораздо лучше.

Такие женщины редко требуют, чтобы женатый любовник ушёл из семьи. Но и сами ни за что не отпустят своего окольцованного кавалера.

Страх перед обязательствами

Часто женатыми мужчинами увлекаются женщины, выросшие в неполных семьях, где папы либо вообще не было, либо он ушёл из семьи, когда дочка была ещё маленькой.

«Не имея перед глазами модели семьи, не получив необходимых стереотипов поведения с мужчиной в доме, такие женщины просто не умеют общаться с противоположным полом, выстраивать с ним отношения», – объясняет Игорь Нефёдов.

И поэтому они подсознательно ищут для себя недосягаемый объект, отношения с которым возможны лишь до определённого предела. Такие женщины, уверяют специалисты, очень плохо представляют себе, что такое настоящая эмоциональная и душевная близость. И часто подменяют её сексуальной. Не получив в детстве необходимого количества душевного тепла, они просто не умеют делиться им с другими.

У таких женщин существует страх близких отношений. То есть человек не готов строить отношения в паре, и он находит человека, уже занятого. Получается, что отношения вроде и есть, но не надо брать на себя ответственность, обязательства.

Они, конечно, будут требовать от женатого избранника, чтобы он ушёл от жены. Но на самом деле им это не нужно. Потому что тогда придётся строить отношения, к которым такие женщины не готовы.

Любовницам на заметку

Как ни крути, а роль любовницы незавидная. А самое главное – бесперспективная. Конечно, нередко мужчины уходят от жён к своим любовницам, но случается это не так уж и часто. В большинстве же случаев мужчина преспокойно существует в любовном треугольнике, который не даром считается одной из самых устойчивых фигур.

Чтобы вырваться из этого треугольника, вам самой для себя нужно понять несколько важных вещей.

1. Вас используют. Мужчина просто пользуется вашим доверием и вниманием себе во благо, не собираясь ничего менять в своей жизни, чтобы дать вам что-то взамен.

2. Вы сами избегаете серьёзных отношений. Стало быть, вы ведёте нечестную игру сами с собой.

3.Перестаньте считать себя жертвой. Не секрет, что часто любовницы женатых мужчин чувствуют себя жертвами и винят в сложившейся ситуации всех вокруг, кроме самих себя. Таким образом вы просто лишаете себя возможности что-либо изменить.

4. Нужно понять, что изменение ситуации зависит только от вас самой. Постарайтесь осознать своё право на нормальную жизнь и только свою ответственность за собственную судьбу. Вы и только вы можете разорвать этот замкнутый круг надежд и разочарований.

5. Осознайте свою потребность в свободном мужчине. До тех пор, пока все ваши мысли и чувства поглощены «женатиком», шансы встретить нового спутника жизни невелики.

Не стоит рассчитывать, что, встречаясь с женатым мужчиной и храня ему верность, вам одновременно удастся устроить личную жизнь. Мужчины чувствуют, когда женщина кому-то принадлежит, и инстинктивно её сторонятся.