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1 час назад

Выяснилось, почему женатые люди чаще всего изменяют супругам с близкими друзьями

Слово и Делоиещё 1

Примерно 20-25% людей, состоящих в браке, решаются на измену. Исследователи выяснили, почему чаще всего они выбирают для этой цели близких друзей.

Почему женатые люди чаще всего изменяют с близкими друзьями
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Большой опрос на эту тему состоялся в США. Аналитики изучили данные, полученные от 13 030 изменщиков в период с 2000 по 2016 год. Респонденты рассказали, с кем они вступили во внебрачную связь. В опрос были включены следующие варианты: близкий друг, сосед, коллега или старый знакомый, случайный человек, связь за деньги и другое, передает «Профиль».

В итоге больше половины опрошенных выбрали вариант «близкий друг» (53,5%). Значительное число ответов также пришлось на «знакомого» и «случайного человека» (29,4% и 21%). Еще 7,9% вступали в связь за деньги, 8% выбрали вариант «другое».

Одной из причин выбора друга в качестве партнера для измены учены сочли банальное удобство. С человеком из этой категории проще остаться наедине. Еще одним мотивом может быть потребность не только в физическом контакте, но и в эмоциональной связи.

Любовь,
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