Желание постоянно критиковать партнера может быть опасно для отношений

Над идеальными отношениями нужно постоянно работать. Нельзя замалчивать проблемы, нужно уметь слышать другого и не задвигать свои желания и потребности в дальний угол. Мы можем это прекрасно знать, но даже не осознавать, что ведём себя в отношениях как варвары-разрушители. Психолог Иоранта Берк рассказала, каких моделей поведения в союзе двух людей стоит избегать.

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Заставляете оправдываться

Если вы постоянно несправедливо или иррационально обвиняете своего партнёра, возлагаете вину на него за всё, даже за бытовые мелочи, вы рискуете потерять этого человека.

Критикуете по любому поводу

Понятно, что недостатки есть у каждого, но если вы везде и всюду «тычете» ими в близкого, это не льстит ни ему, ни вам. Вместо того, чтобы указывать на недостатки, акцентируйте внимание на его хороших привычках и качествах характера, хвалите его и поощряйте, не обесценивайте, а признавайте успехи и достижения, даже самые маленькие.

Психолог, старший преподаватель Центра наук Университета медицины и здравоохранения RCSI Иоланта Берк напомнила, что человек склонен всё делать лучше, достигать успеха, если в него кто-то верит. Это называется эффектом Пигмалиона. Но этот эффект работает и в обратную сторону. Если в человека не верят, он и вести себя будет соответственно.

Додумываете

Лучше не делайте выводов о человеке, не основанных на реальных фактах. Пример такого поведения — подозревать близкого человека в неверности из-за малейшего изменения в привычном поведении.

Задумайтесь, почему вы себя так ведете, поговорите откровенно со своим любимым, осознайте свои собственные страхи.

Уверены, что всегда правы