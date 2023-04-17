Как начать разговор на интимную тему

Привычка и монотонность способны сделать сексуальные отношения скучными, делятся своим мнением психотерапевт Амира Мартин и эксперт по сексуальному и межличностному общению Тара Сувиняттичайпорн с изданием The Everygirl.

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Сувиняттичайпорн утверждает, что, находясь в длительных отношениях, партнеры начинают думать, что им известно друг о друге все. В результате они больше не стараются чем-то удивить партнера, в результате появляется скука, уничтожающая сексуальность.

«Когда наш мозг привыкает к одним и тем же изображениям, запахам и действиям, он становится монотонным. Это как есть пиццу каждый день. Через некоторое время она надоедает, даже если вы любите пиццу», — пояснила сексотерапевт.

Чтобы вернуть страсть в страдающие от рутины отношения, Амира Мартин посоветовала партнерам обменяться анкетами с вопросами о сексуальных предпочтениях. Ответы на эти вопросы могут быть только «Да», «Нет» или «Возможно». По мнению эксперта, этот способ подходит для тех, кому тяжело начать разговор на интимные темы. Ответы помогут узнать друг о друге неизвестные и, возможно, необычные стороны партнера, что может стать основой для экспериментов.

Кроме этого, Мартин посоветовала паре заняться чем-то новым за пределами спальни. По ее мнению, новое увлечение или другой вид нетипичного досуга поможет возродить влечение.

Эксперты отмечают необходимость честно обсуждать возникающие проблемы, чтобы избавиться от взаимных обид и претензий.