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2 часа назад

Психотерапевт Мартин рассказала, как вернуть страсть

Мира Маркина

Чтобы отношения не стали монотонными и скучными, стоит вместе с партнером заполнить анкету о сексуальных предпочтениях друг друга. Об этом психотерапевт Амира Мартин и эксперт по сексуальному и межличностному общению Тара Сувиняттичайпорн рассказала The Everygirl.

Психотерапевт рассказала, как вернуть страсть
Фото: PxherePxhere

По мнению Сувиняттичайпорн, партнеры, которые вместе уже долго, в какой-то момент начинают скучать из-за ощущения, что знают друг о друге все. Сексуальные отношения, в которых люди не стремятся удивить друг друга, надоедают так же, как любимая пицца, которую ешь каждый день.

Амира Мартин рекомендует партнерам ответить на вопросы, посвященные сексуальным предпочтениям друг друга. При этом должно быть всего три варианта ответа на каждый из них: "Да", "Нет" или "Возможно". Такой инструмент поможет обсудить интимный вопрос парам, которым тяжело поднять эту тему. Ответы на анкету позволят узнать о неизвестных или необычных сторонах партнера, подскажут, в каком направлении экспериментировать.

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Мартин также предлагает попробовать что-то новое, помимо сексуальных практик. По ее мнению, поход в ресторан экзотической кухни или новое хобби тоже помогут возродить влечение друг к другу. Кроме того, оба эксперта рекомендуют честно обсудить проблемы отношений, чтобы не осталось обид, недосказанностей и претензий друг к другу.

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Любовь,
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