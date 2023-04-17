Сексотерапевт оценила популярный способ проверки чувств из TikTok

Сексотерапевт Кейт Мойл оценила популярный в TikTok способ проверки чувств «правило 90 дней», сравнив этот тренд с испытательным сроком на работе. Мнение эксперта по отношениям и сексу опубликовало издание Metro.

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Суть способа состоит в том, чтобы в течение трех месяцев наблюдать за партнером, проверять его чувства, а по завершении «испытательного срока» принять решение о продолжении отношений либо их завершении. Как правило, во время такого пробного периода одна или обе стороны устанавливают определенные ограничения или требования, рассказала сексотерапевт.

Мойл добавила, что «правило 90 дней» может стать частью здоровых отношений, если влюбленные вместе обсуждают ограничения и учитывают потребности обоих. Она попросила помнить, что романтические союзы не бывают идеальными, парам важно уметь разговаривать, слышать друг друга и идти на компромисс. Помимо этого, сексотерапевт предупредила, что даже через три месяца «испытательного срока» люди могут сомневаться, делая следующий шаг в отношениях.