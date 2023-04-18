$81.63+0.1289.66-0.50

Как расстаться с мужчиной и не задеть его чувства

Разрыв травмирует партнера не меньше, чем вас.

Как расстаться с мужчиной и не задеть его чувства
© Womanhit

Расставание — всегда стресс для обоих партнеров, особенно если вы в отношениях уже несколько лет. Психологи поделились с нами лайфхаками на случай, если вам предстоит разрыв с некогда любимым человеком, но при этом вы не хотите задеть его чувства.

Видео дня

Старайтесь избегать эмоций

Чего точно не стоит делать, так это расставаться на пике эмоций. В порыве негативных чувств возможны взаимные оскорбления, претензии и другие крайне неприятные проявления, после чего останется гнетущий осадок. Вы уже не будете вместе, однако каждый из вас будет вспоминать именно эту грязную ссору в конце. Не допускайте этого, хотя бы потому что с этим человеком вас связывало множество приятных моментов. Возможно, вы держите обиду на человека, и все же постарайтесь не показывать своего раздражения во время вашего последнего серьезного разговора перед разрывом. А негативные чувства можно проработать со специалистом и свободно идти дальше.

Не упоминайте другого мужчину

Даже если ваш разрыв связан с другим мужчиной, упоминать его в последнем разговоре с вашей уже бывшей любовью точно не стоит. Вы можете вызвать совсем не нужные вам в данный момент чувства у другого человека — большинство мужчин крайне негативно реагируют на подобные новости со стороны женщины. Пусть вас уже ничего и не связывает. Подберите другую причину вашего решения расстаться, не делая упор на новую любовь.

Делайте упор на собственные чувства

Нет ничего хуже, чем услышать в свой адрес обвинения в чем-то несчастье. Особенно неприятно это слышать мужчинам, которые действительно какое-то время старались сделать свою женщину счастливой. Если вам точно нечего предъявить своему мужчине, не придумывайте причины, а лучше сконцентрируйтесь на том, что лично вас такие отношения уже не устраивают, не перекладывайте всю ответственность на партнера. Вы имеете полное право на собственные чувства, а потому заявляйте, что не устраивает лично вас. Мужчина в такой ситуации точно не будет чувствовать себя отвратительно, да и вы выиграете от этой ситуации, показав себя эмоционально стабильным и уверенным человеком, который знает, чего он хочет от отношений.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий