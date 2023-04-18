Как расстаться с мужчиной и не задеть его чувства
Разрыв травмирует партнера не меньше, чем вас.
Расставание — всегда стресс для обоих партнеров, особенно если вы в отношениях уже несколько лет. Психологи поделились с нами лайфхаками на случай, если вам предстоит разрыв с некогда любимым человеком, но при этом вы не хотите задеть его чувства.
Старайтесь избегать эмоций
Чего точно не стоит делать, так это расставаться на пике эмоций. В порыве негативных чувств возможны взаимные оскорбления, претензии и другие крайне неприятные проявления, после чего останется гнетущий осадок. Вы уже не будете вместе, однако каждый из вас будет вспоминать именно эту грязную ссору в конце. Не допускайте этого, хотя бы потому что с этим человеком вас связывало множество приятных моментов. Возможно, вы держите обиду на человека, и все же постарайтесь не показывать своего раздражения во время вашего последнего серьезного разговора перед разрывом. А негативные чувства можно проработать со специалистом и свободно идти дальше.
Не упоминайте другого мужчину
Даже если ваш разрыв связан с другим мужчиной, упоминать его в последнем разговоре с вашей уже бывшей любовью точно не стоит. Вы можете вызвать совсем не нужные вам в данный момент чувства у другого человека — большинство мужчин крайне негативно реагируют на подобные новости со стороны женщины. Пусть вас уже ничего и не связывает. Подберите другую причину вашего решения расстаться, не делая упор на новую любовь.
Делайте упор на собственные чувства
Нет ничего хуже, чем услышать в свой адрес обвинения в чем-то несчастье. Особенно неприятно это слышать мужчинам, которые действительно какое-то время старались сделать свою женщину счастливой. Если вам точно нечего предъявить своему мужчине, не придумывайте причины, а лучше сконцентрируйтесь на том, что лично вас такие отношения уже не устраивают, не перекладывайте всю ответственность на партнера. Вы имеете полное право на собственные чувства, а потому заявляйте, что не устраивает лично вас. Мужчина в такой ситуации точно не будет чувствовать себя отвратительно, да и вы выиграете от этой ситуации, показав себя эмоционально стабильным и уверенным человеком, который знает, чего он хочет от отношений.