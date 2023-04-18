7 мифов о сексе во время беременности

От этих стереотипов давно пора отказаться.

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Два совершенно естественных явления — секс и беременность — вызывают у многих пар десятки вопросов. Некоторые, несмотря на уверения врачей, до сих пор считают, что интим невозможен на протяжении девяти месяцев, когда женщина ожидает малыша. Другие с помощью близости пытаются вызвать роды, если будущая мама «перехаживает».

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Чтобы беременность не стала поводом для охлаждения романтики, важно разобраться с самыми популярными мифами.

Секс может навредить ребенку

Как именно такое возможно, часто сторонники этой версии пояснить не могут. А гинекологи напоминают: мудрая природа позаботилась о том, чтобы малыш был защищен околоплодными водами, тканями матки. Строение женского тела позволяет безопасно заниматься сексом во время беременности.

Близость в первом и третьем триместре запрещена

На самом деле, противопоказания для секса во время ожидания ребенка есть: например, кровотечения, гематомы, предлежания плаценты. Но зависят они не от срока беременности, а от состояния женщины. Поэтому посоветовать исключить интимную жизнь на тот или иной период может лишь наблюдающий будущую маму врач.

Секс сделает роды безболезненными

Некоторые считают, что в биологических жидкостях содержатся гормоны, которые делают шейку матки более эластичной, подготавливая ее к родам. Поэтому можно найти советы чаще заниматься сексом в последние месяцы беременности. Но пока никаких доказательств у этой теории нет.

Будет больно

Отчасти это все же правдивое утверждение: организм женщины меняется, кровоток в малом тазу усиливается, перестраивается гормональный фон. Поэтому у некоторых девушек возникают неприятные ощущения. Сексологи советуют искать новые форматы близости: пробовать новые позы, использовать смазки, экспериментировать с эрогенными зонами.

Можно не использовать презерватив

Забеременеть второй раз не получится, но к бактериям и инфекциям женский организм во время беременности куда более восприимчив, поэтому безопасность должна оставаться приоритетом.

Оральный секс под запретом

Несколько лет назад один из американских журналов очень неудачно адаптировал научную статью, заявив, что во время оральных ласок пузырек воздуха может попасть в сосуд, расположенный во влагалище, и вызвать эмболию. Миф так сильно напугал будущих мам, что этот вид близости для многих находится под запретом во время беременности. Но врачи уверяют: это не имеет никакого отношения к действительности.

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