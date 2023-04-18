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Назван доступный способ повышения сексуального желания

Согласно новому исследованию психологов из Копенгагенского университета, те, кто часто занимается когнитивной переоценкой, как правило, испытывают повышенное сексуальное желание.

Назван доступный способ повышения сексуального желания
© unsplash.com

Свои выводы ученые изложили в статье в журнале Scientific Reports.

Когнитивная переоценка ― это стратегия, которая направлена на переосмысление ситуации, на изменение отношения к ней, на попытку посмотреть на нее с разных сторон. Этот метод обычно применяется в когнитивно-поведенческой терапии.

Исследователи использовали онлайн-опрос для изучения сексуального желания, частоты использования когнитивной переоценки и сексуального стыда у 218 взрослых. Исследователи также собрали информацию о статусе отношений участников.

Авторы обнаружили, что то, как люди думают о своих сексуальных чувствах и интерпретируют их, было связано с силой их сексуального желания. Попытки скрыть или подавить эмоции во время сексуального опыта, а также ощущения стыда не были связаны с усиленным сексуальным желанием.

Когнитивная переоценка была единственным фактором, который предсказывал более сильное сексуальное желание, особенно у женщин. Примечательно, что когнитивная переоценка влияла только на желание заняться сексом с партнером, а не мастурбировать. Чувство стыда наоборот было связано с онанизмом, а не партнерским сексом.

"Когнитивная переоценка помогает бороться с недостатком сексуального желания или другими проблемами, возникающими в интимной жизни человека. В будущем мы повторим исследование на более крупной выборке для подтверждения результатов", – заключили авторы.

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