Назван доступный способ повышения сексуального желания

Согласно новому исследованию психологов из Копенгагенского университета, те, кто часто занимается когнитивной переоценкой, как правило, испытывают повышенное сексуальное желание.

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Свои выводы ученые изложили в статье в журнале Scientific Reports.

Когнитивная переоценка ― это стратегия, которая направлена на переосмысление ситуации, на изменение отношения к ней, на попытку посмотреть на нее с разных сторон. Этот метод обычно применяется в когнитивно-поведенческой терапии.

Исследователи использовали онлайн-опрос для изучения сексуального желания, частоты использования когнитивной переоценки и сексуального стыда у 218 взрослых. Исследователи также собрали информацию о статусе отношений участников.

Авторы обнаружили, что то, как люди думают о своих сексуальных чувствах и интерпретируют их, было связано с силой их сексуального желания. Попытки скрыть или подавить эмоции во время сексуального опыта, а также ощущения стыда не были связаны с усиленным сексуальным желанием.

Когнитивная переоценка была единственным фактором, который предсказывал более сильное сексуальное желание, особенно у женщин. Примечательно, что когнитивная переоценка влияла только на желание заняться сексом с партнером, а не мастурбировать. Чувство стыда наоборот было связано с онанизмом, а не партнерским сексом.