4 опасности секса на первом свидании

Не спешите сближаться на первой встрече.

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Несмотря на то, что многие уверенно заявляют об изменившихся правилах свиданий, и что в близости на первой встрече нет ничего такого, психологи советуют не спешить максимально сблизиться уже в первый вечер.

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И вот почему.

Вы привяжетесь. Без вариантов

Если для мужчины секс — возможность сбросить напряжение и приятно провести время с понравившейся женщиной, то для прекрасной половины все намного сложнее. Женщине требуется больше времени, чтобы наладить эмоциональную связь с мужчиной, а после такого близкого контакта, как секс, женщина неосознанно привязывается к мужчине, так как трудно признаться самой себе, что пока что этот мужчина тебе никто. Если мужчина исчезнет после первой близости, сильного расстройства не избежать, да и кто знает, как произошедшее скажется на самооценке женщины. Не спешите подпускать мужчину слишком близко в первую встречу — дайте ему и себе чуть больше времени.

Вы не знаете этого человека

Даже если вы общались с мужчиной какое-то время до того, как начать встречаться, это не значит, что вы успели его изучить. Большинство людей представляют собой совсем не то, что вы знаете о них от знакомых и друзей. Первое свидание как раз и нужно для того, чтобы лично начать узнавать человека. Главное слово здесь — начать. Возможно, ваш потенциальный партнер — ловелас, для которого вы лишь трофей в коллекции. Нужно ли говорить, как скоро такой человек исчезнет с вашего горизонта уже после первой ночи?

Вы не знаете, что мужчина о вас подумает

Как мы уже говорили, к сексу сегодня большинство относится проще, но это совсем не значит, что и ваш мужчина относится к этой категории. Для многих представителей сильного пола время, которое они потратили на то, чтобы добиться близости, играет важную роль. Чем быстрее женщина соглашается на секс, тем меньше ценности несет для мужчины. Опять же, так происходит не всегда, поэтому вам и нужно время, чтобы понять принципы и устои нового знакомого. С сексом лучше не торопиться.

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