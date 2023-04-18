$81.60-0.0389.57-0.09
2 часа назад

Психолог назвала способы сохранить страсть в 30-летнем браке

Lenta.ru

Нежность и постоянный тактильный контакт помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке, рассказала клинический психолог Дарья Яушева. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы получать яркие эмоции в долгих отношениях.

Психолог назвала способы сохранить страсть в 30-летнем браке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, отношения в любой паре начинаются с эмоционального накала, влюбленности и страсти. Когда они становятся стабильными, на смену взрывным эмоциям приходят спокойствие, уважение и дружба. Это не означает, что любовь ушла. Она трансформировалась в нечто большее и фундаментальное, объяснила Яушева.

Видео дня

Чтобы сохранить страсть в отношениях или вернуть это утерянное чувство, нужно первым делом признать факт, что произошли изменения. «Нужно спросить себя: хочу ли я вернуть страсть? Или мне комфортно и так и меня устраивает та периодичность секса, которая есть сейчас?» — комментирует психолог. Если ответ отрицательный и человек готов воскресить былую искру, нужно приложить немного усилий.

Яушева добавила, что искренний разговор о тайнах, ошибках, желаниях снижает дистанцию и снимает барьеры. При этом в разговоре нельзя ни в чем обвинять супруга. Это должен быть разговор о чувствах и в чем-то о собственной уязвимости, потребностях.

Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила собеседница «Ленты.ру». Выслушав партнера, можно узнать его заново, посмотреть на него другими глазами. Нужно наслаждаться им, когда он чем-то увлечен, найти черты, которые восхищают. Полезно вспомнить, что заставило влюбиться в него или в нее.

В попытках возродить былую страсть, не стоит сливаться с партнером, советует психолог. У каждого из супругов должна быть автономная жизнь: хобби, путешествия, общение. В этом случае будет происходить встреча двух личностей.

«Есть море курсов, книг, блогов, фильмов и передач, которые о секс-просвете. Получать знания в этой сфере всегда полезно, — уверяет Яушева. — Само прикосновение к этой теме может повышать либидо. Узнавайте себя, свое тело. Уделите внимание тому, чтобы понять, что приносит вам удовольствие. Это можно делать самостоятельно мастурбируя или с партнером. Любовь к себе — отличный афродизиак и мотивация для секса».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий