Психолог назвала способы сохранить страсть в 30-летнем браке

Нежность и постоянный тактильный контакт помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке, рассказала клинический психолог Дарья Яушева. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы получать яркие эмоции в долгих отношениях.

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По ее словам, отношения в любой паре начинаются с эмоционального накала, влюбленности и страсти. Когда они становятся стабильными, на смену взрывным эмоциям приходят спокойствие, уважение и дружба. Это не означает, что любовь ушла. Она трансформировалась в нечто большее и фундаментальное, объяснила Яушева.

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Чтобы сохранить страсть в отношениях или вернуть это утерянное чувство, нужно первым делом признать факт, что произошли изменения. «Нужно спросить себя: хочу ли я вернуть страсть? Или мне комфортно и так и меня устраивает та периодичность секса, которая есть сейчас?» — комментирует психолог. Если ответ отрицательный и человек готов воскресить былую искру, нужно приложить немного усилий.

Яушева добавила, что искренний разговор о тайнах, ошибках, желаниях снижает дистанцию и снимает барьеры. При этом в разговоре нельзя ни в чем обвинять супруга. Это должен быть разговор о чувствах и в чем-то о собственной уязвимости, потребностях.

Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила собеседница «Ленты.ру». Выслушав партнера, можно узнать его заново, посмотреть на него другими глазами. Нужно наслаждаться им, когда он чем-то увлечен, найти черты, которые восхищают. Полезно вспомнить, что заставило влюбиться в него или в нее.

В попытках возродить былую страсть, не стоит сливаться с партнером, советует психолог. У каждого из супругов должна быть автономная жизнь: хобби, путешествия, общение. В этом случае будет происходить встреча двух личностей.