Назван простой способ наладить интимную жизнь

Сексолог Элизабет Нойманн назвала планирование времени для секса простым и эффективным способом наладить интимную жизнь. Мнение эксперта приводит издание HuffPost.

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По мнению сексолога, планирование способно помочь парам, которые перестали заниматься сексом и не чувствуют эмоциональной связи друг с другом. Она предлагает записывать в расписании время для интима и придерживаться графика. По ее словам, такой подход поставит секс в списке приоритетов в один ряд с деловыми встречами и другими событиями, которые нельзя отменить или отложить.

При этом Нойманн подчеркнула, что цель планирования — не сам половой акт, а укрепление эмоциональной связи между партнерами.

«Когда дело доходит до построения, поддержания и восстановления близких романтических отношений, секс — это лишь одна часть головоломки. Несексуальный контакт и другие виды близости также демонстрируют любовь и заботу», — сказала Нойманн.