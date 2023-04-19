$81.60-0.0389.57-0.09
25 минут назад

Назван простой способ наладить интимную жизнь

Lenta.ru

Сексолог Элизабет Нойманн назвала планирование времени для секса простым и эффективным способом наладить интимную жизнь. Мнение эксперта приводит издание HuffPost.

Назван простой способ наладить интимную жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению сексолога, планирование способно помочь парам, которые перестали заниматься сексом и не чувствуют эмоциональной связи друг с другом. Она предлагает записывать в расписании время для интима и придерживаться графика. По ее словам, такой подход поставит секс в списке приоритетов в один ряд с деловыми встречами и другими событиями, которые нельзя отменить или отложить.

При этом Нойманн подчеркнула, что цель планирования — не сам половой акт, а укрепление эмоциональной связи между партнерами.

«Когда дело доходит до построения, поддержания и восстановления близких романтических отношений, секс — это лишь одна часть головоломки. Несексуальный контакт и другие виды близости также демонстрируют любовь и заботу», — сказала Нойманн.

Специалистка посоветовала планировать различные виды активности — час поцелуев, настольные игры для взрослых или другие комфортные для двоих занятия. Она добавила, что интим по графику подходит далеко не всем парам, некоторые люди предпочитают спонтанные проявления любви, и эксперименты с расписанием вызывают у них лишь стресс. Им Нойманн посоветовала планировать более длительные периоды, например выделить для двоих вечер, день или даже целую неделю.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий