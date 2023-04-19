Сексолог объяснила, что является частой причиной измен

«Муж говорит жене на семейной психотерапии: «Я люблю тебя и испытываю нежность». А сам сидит в напряженной позе и с каменным лицом. У супруги, конечно же, появляются сомнения и вопросы. Говорить о чувствах и проявлять их – не одно и то же. Когда рот изрекает одно, а тело говорит другое, человек получает двойной сигнал, и его мозг с этим не справляется. Он начинает жевать мысленную жвачку: «Он мне сейчас правду говорит или нет? Это любовь? Со мной что-то не так или с ним?», – объяснила эксперт.