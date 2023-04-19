Сексолог объяснила, что является частой причиной измен
Человеческие отношения строятся на эмоциональной связи. Она необходима людям для психического и физического здоровья – так же, как вода, еда, сон, теплая одежда и крыша над головой. Многие семьи распадаются именно из-за отсутствия такой связи.
Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала сексолог Екатерина Иванова.
«Муж говорит жене на семейной психотерапии: «Я люблю тебя и испытываю нежность». А сам сидит в напряженной позе и с каменным лицом. У супруги, конечно же, появляются сомнения и вопросы. Говорить о чувствах и проявлять их – не одно и то же. Когда рот изрекает одно, а тело говорит другое, человек получает двойной сигнал, и его мозг с этим не справляется. Он начинает жевать мысленную жвачку: «Он мне сейчас правду говорит или нет? Это любовь? Со мной что-то не так или с ним?», – объяснила эксперт.
В такие моменты человек начинает чувствовать себя небезопасно и одиноко. При отсутствии эмоционального контакта с партнером он постепенно «умирает» в отношениях. И тут-то начинается поиск ресурсов для выживания – поиск близости среди друзей, единомышленников, на стороне с другим.
Эмоциональный голод – частая причина измен, отметила Иванова. Другие же причины стоит искать вовне – во взаимоотношениях с человеком.
Стоит присмотреться к своему партнеру. Если за ним наблюдается безразличие, то чаще всего виной тому неутолимые страдания. За кажущейся черствостью стоит отчаяние.
«Например, за черствостью вышеописанного мужчины разрастались огромный страх и отчаяние от мысли, что жена от него эмоционально отдаляется, все реже проводит с ним время, все чаще выказывает сопротивление на те его просьбы, которые раньше были встречены с покорностью и долженствованием с ее стороны. И это означает для него, что если так пойдет дальше, то он потеряет свою ценность, которую видит в семье, и встретится с одиночеством», – разъяснила сексолог.
Именно поэтому в психотерапии так много времени отводится чувствам. Специалист учит их распознавать и не бояться показывать, заключила собеседница.