Психолог высказался против сожительства до брака

Проживать со своей половинкой до вступления в брак совсем не обязательно. Кроме того, это даже может навредить здоровым отношениям, считает эксперт по семейным отношениям Сатья Дас.
Психолог отметил, что сожительство без брака является развращающим для мужчины и унизительным для женщины. В основном происходит так, что мужчина просто «спит с какой-то бабой», а она в это время думает, что они на пути к светлой семейной жизни.
Дас также посоветовал не вступать в сексуальную близость на ранних этапах отношений. Людям необходимо притереться друг к другу, а потом они, обретя эмоциональную и интеллектуальную гармонию, смогут разобраться уже и с телесной.