$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

Психолог Сатья Дас высказался против сожительства до брака

Слово и Дело

Проживать со своей половинкой до вступления в брак совсем не обязательно. Кроме того, это даже может навредить здоровым отношениям, считает эксперт по семейным отношениям Сатья Дас.

Психолог высказался против сожительства до брака
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Психолог отметил, что сожительство без брака является развращающим для мужчины и унизительным для женщины. В основном происходит так, что мужчина просто «спит с какой-то бабой», а она в это время думает, что они на пути к светлой семейной жизни.

Дас также посоветовал не вступать в сексуальную близость на ранних этапах отношений. Людям необходимо притереться друг к другу, а потом они, обретя эмоциональную и интеллектуальную гармонию, смогут разобраться уже и с телесной.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий