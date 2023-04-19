Психолог высказался против сожительства до брака

Проживать со своей половинкой до вступления в брак совсем не обязательно. Кроме того, это даже может навредить здоровым отношениям, считает эксперт по семейным отношениям Сатья Дас.

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Психолог отметил, что сожительство без брака является развращающим для мужчины и унизительным для женщины. В основном происходит так, что мужчина просто «спит с какой-то бабой», а она в это время думает, что они на пути к светлой семейной жизни.