Что делать, если мужчина склоняет вас к жесткому сексу
О чем важно помнить любой женщине.
Как мы уже много раз говорили, секс невозможен, если кто-то в паре против. Бывает так, что вы уже согласились на близость с мужчиной, внезапно оказывается, что партнера возбуждает грубость и унижения в постели. Такое часто происходит, когда вы относительно недавно начали половую активность.
Что делать в такой ситуации? Терпеть? Конечно, нет. Психологи подсказывают несколько важных правил в этом случае.
«Мне так не нравится»
Важная фраза, которую женщина не должна бояться озвучивать, причем не только в постели. Секс в конечном счете должен приносить вам только позитивные эмоции, а потому партнер просто обязан к вам прислушаться. Не стоит думать, что все странные на ваш взгляд проявления мужчины — отклонения от нормы. Все, что не приносит вред обоим партнерам, считается нормальным. Другое дело, что вас это может не устраивать, а значит, продолжение секса невозможно, если партнер отказывается к вам прислушиваться и продолжает на вас давить.
«Давай попробуем так»
Отказываешься — предлагай. Не стоит кричать на мужчину и грубо высказывать свое непринятие, конечно, если партнер готов к вам прислушаться и вы не чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля. Многие мужчины искренне уверены, что женщин возбуждает грубость в постели, а потому часто ведут себя довольно напористо. Просто объясните, что вам так точно не нравится, расскажите и покажите, что заводит именно вас.
«Давай остановимся»
К сожалению, бывает и так, что человек оказывается не совсем адекватным и отказывается прислушиваться к партнеру. В идеале, этот момент стоит прояснить еще до того, как вы окажетесь вместе в постели. Обратите внимание на то, как мужчина ведет себя в общественных местах, как общается с людьми из сферы услуг, в конце концов как он реагирует на ваши отказы или ситуации, где ваше мнение не совпадает с его. Любые проявления агрессии должны вас насторожить и заставить десять раз подумать, а стоит ли вообще раздеваться перед этим человеком. Если уж вы оказались в горизонтальном положении с таким человеком, не бойтесь сказать: «Давай остановимся, я больше не хочу».