Что делать, если мужчина склоняет вас к жесткому сексу

О чем важно помнить любой женщине.

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Как мы уже много раз говорили, секс невозможен, если кто-то в паре против. Бывает так, что вы уже согласились на близость с мужчиной, внезапно оказывается, что партнера возбуждает грубость и унижения в постели. Такое часто происходит, когда вы относительно недавно начали половую активность.

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Что делать в такой ситуации? Терпеть? Конечно, нет. Психологи подсказывают несколько важных правил в этом случае.

«Мне так не нравится»

Важная фраза, которую женщина не должна бояться озвучивать, причем не только в постели. Секс в конечном счете должен приносить вам только позитивные эмоции, а потому партнер просто обязан к вам прислушаться. Не стоит думать, что все странные на ваш взгляд проявления мужчины — отклонения от нормы. Все, что не приносит вред обоим партнерам, считается нормальным. Другое дело, что вас это может не устраивать, а значит, продолжение секса невозможно, если партнер отказывается к вам прислушиваться и продолжает на вас давить.

«Давай попробуем так»

Отказываешься — предлагай. Не стоит кричать на мужчину и грубо высказывать свое непринятие, конечно, если партнер готов к вам прислушаться и вы не чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля. Многие мужчины искренне уверены, что женщин возбуждает грубость в постели, а потому часто ведут себя довольно напористо. Просто объясните, что вам так точно не нравится, расскажите и покажите, что заводит именно вас.

«Давай остановимся»