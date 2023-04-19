Психотерапевт ДеГир назвал неявный признак измены

Если партнер постоянно вспоминает и говорит о другом человеке, он может изменять с ним. Об этом и о том, как вести себя в описанной ситуации, рассказала психотерапевт Морайя Сигер ДеГир изданию Newsweek.

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По словам специалиста, подозрения должны появиться, если партнер говорит о привлекательности другого человека, сравнивает нынешнего партнера с бывшими или восхищается коллегой. Самый тревожный знак — оборонительная позиция при попытке обсудить вопрос, а не спокойное исключение причины беспокойства.

Психотерапевт подчеркивает, что частые упоминания других людей не всегда говорят о том, что у партнера есть сексуальные отношения с кем-то на стороне. Он мог не до конца забыть прежнюю любовь или быть привязанным эмоционально к другу противоположного пола. Тем не менее, он, скорее всего, не удовлетворен отношениями и пытается заполнить пустоту с помощью другого человека.

Если партнер отдаляется, становится более внимательным к своей внешности или говорит неправду о том, где находится, тоже стоит задуматься о возможности его измены. Искать дополнительные улики не нужно, лучше прямо обсудить тему с партнером.