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Science Direct: Мужчины назвали главные качества будущей жены

Ученые провели опрос и выяснили, какие качества будущей жены важны мужчинам. Исследование опубликовано в научном журнале Science Direct.

Мужчины назвали главные качества будущей жены
© Unsplash

В опросе приняли участие 274 человека, которые отвечали на вопросы о том, что им важно видеть в будущей партнерше. Ученых интересовали именно качества, на которые мужчины обращают внимание. Большинство мужчин отметили, что больше всего обращают на мораль, еду, романтичность, семью, образ жизни и мнение по важным вопросам от своей избранницы.

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Внешность оказалась на 15 месте по важности, следом за ней идет работа. Чувство юмора большинство мужчин поставили на 19 место, а интеллект оказался на 22 месте.

Исследователи посоветовали искать будущего партнера среди своего окружения. Эта тактика может сработать в долгосрочной перспективе, так как у возлюбленных будет хотя бы одно совместное увлечение.

Ранее сообщалось, что психотерапевт ДеГир назвал неявный признак измены.

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