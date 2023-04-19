Science Direct: Мужчины назвали главные качества будущей жены
Ученые провели опрос и выяснили, какие качества будущей жены важны мужчинам. Исследование опубликовано в научном журнале Science Direct.
В опросе приняли участие 274 человека, которые отвечали на вопросы о том, что им важно видеть в будущей партнерше. Ученых интересовали именно качества, на которые мужчины обращают внимание. Большинство мужчин отметили, что больше всего обращают на мораль, еду, романтичность, семью, образ жизни и мнение по важным вопросам от своей избранницы.
Внешность оказалась на 15 месте по важности, следом за ней идет работа. Чувство юмора большинство мужчин поставили на 19 место, а интеллект оказался на 22 месте.
Исследователи посоветовали искать будущего партнера среди своего окружения. Эта тактика может сработать в долгосрочной перспективе, так как у возлюбленных будет хотя бы одно совместное увлечение.
Ранее сообщалось, что психотерапевт ДеГир назвал неявный признак измены.