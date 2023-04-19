Мужчины назвали главные качества будущей жены

В опросе приняли участие 274 человека, которые отвечали на вопросы о том, что им важно видеть в будущей партнерше. Ученых интересовали именно качества, на которые мужчины обращают внимание. Большинство мужчин отметили, что больше всего обращают на мораль, еду, романтичность, семью, образ жизни и мнение по важным вопросам от своей избранницы.