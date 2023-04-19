Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету

Эксперт по отношениям Хэйли Куин назвала неожиданную причину поиска отношений по расчету. В беседе с изданием Metro она рассказала , что в отношения без любви людей заставляет вступать страх одиночества.

По мнению Куин, устав от одиночества, люди часто соглашаются на отношения с «удобным» человеком, поскольку лучшего варианта, как им кажется, в окружении нет. Эксперт указала, что причина такого выбора, как правило, кроется в неуверенности и низкой самооценке.