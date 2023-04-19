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45 минут назад

Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету

Lenta.ruиещё 1

Эксперт по отношениям Хэйли Куин назвала неожиданную причину поиска отношений по расчету. В беседе с изданием Metro она рассказала, что в отношения без любви людей заставляет вступать страх одиночества.

Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Куин, устав от одиночества, люди часто соглашаются на отношения с «удобным» человеком, поскольку лучшего варианта, как им кажется, в окружении нет. Эксперт указала, что причина такого выбора, как правило, кроется в неуверенности и низкой самооценке.

Эксперт добавила, что ее совет не следует воспринимать буквально и не стоит годами ждать идеального партнера.

«Любые отношения включают некоторую степень компромисса. Разумно не зацикливаться на идеальном образе, а искать положительные черты в окружающих людях», — заключила Куин.

Любовь,
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