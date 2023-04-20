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Сексолог назвала три главные проблемы пар в постели

Австралийская сексолог Шантель Оттен в эфире передачи The Morning Show назвала три главные проблемы в постели, на которые пары жалуются у нее на приемах. Ее цитирует издание Daily Mail.

Сексолог назвала три главные проблемы пар в постели
© Лента.ру

По словам Оттен, чаще всего пары жалуются на трудности с достижением оргазма, расхождения в сексуальных предпочтениях и влияние стресса на секс. Сексолог подчеркнула, что пары часто перестают заниматься сексом из-за стресса, не касающегося интимной жизни напрямую.

«Думаю, после COVID-19 мы продолжаем ощущать, будто боремся за существование, меняется и экономика. Это сильно влияет на интимную жизнь, как и связанный с пандемией кризис ментального здоровья», — рассуждает она.

Сексолог также указала, что к сексуальным проблемам ведут неумение пар общаться, физические боли и отсутствие сексуального образования.

Ранее сексолог Элизабет Нойманн назвала планирование времени для секса простым и эффективным способом наладить интимную жизнь. По мнению сексолога, планирование способно помочь парам, которые перестали заниматься сексом и не чувствуют эмоциональной связи друг с другом.

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