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Мужчины перечислили самые смешные работающие фразы для подкатов

Мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Свои работающие находки они перечислили в разделе AskReddit.

Мужчины перечислили самые смешные работающие фразы для подкатов
© Лента.ру

Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.

Некоторые советуют намекать женщинам, что в них есть что-то дьявольское.

Пользователи сети также рекомендуют говорить девушкам об их красоте необычными способами.

У тебя в кармане зеркало? Я вижу себя в твоих штанах

CreativeStand1218

пользователь Reddit

Ты моя домашка? Потому что я хочу положить тебя на стол, пообещать работать над тобой всю ночь, отвлекаться, продержаться две минуты, заплакать, врубить телек и ненавидеть себя за очередной провал

BoringRecipe2458

пользователь Reddit

Некоторые советуют намекать женщинам, что в них есть что-то дьявольское.

Хотел спросить, больно ли было падать с небес, но... (разглядывая ее с ног до головы) Только дьявол мог создать нечто настолько соблазнительное

10YearSecurityGuard

пользователь Reddit

Пользователи сети также рекомендуют говорить девушкам об их красоте необычными способами.

У тебя что-то на лице. Кажется, это красота

3GR3552H3LL

пользователь Reddit

Ранее пережившие неверность возлюбленных пользователи форума Reddit вспомнили, какими самыми неприятными способами им приходилось узнать о предательстве. Многие комментаторы упоминают, что измена вскрылась из-за пришедших не туда писем — электронных сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий

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