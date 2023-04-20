Отношения с огоньком: 8 поводов, чтобы разжечь угасшую страсть

Страсть основана на физическом влечении, и потому это пикантное чувство часто обесценивают. Ведь без любви оно недолговечно. Но и любовь без страсти невозможна. Ниже — восемь поводов вернуть огонек в отношения.

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Страсть мотивирует

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Пока вам хочется быть желанной в глазах своего мужчины, гораздо проще поддерживать себя в форме. Безусловно, развиваться нужно в первую очередь для себя самой, но и отрицать мотивирующий эффект страстных отношений невозможно. Речь идет не о мучительных тренировках, лишь бы ему угодить. Скорее об азарте быть на высоте во всех смыслах, когда у вас с партнером перехватывает дух от желания.

Снижает риск измены

Широкое распространение получило мнение, что страсть истинной любви только мешает. Мол, у вас высокие отношения, а не какой-то там сиюминутный кутеж. Но по такой логике отношения с вашим мужчиной и хорошими друзьями мало чем различаются. В результате избранник может решиться на интрижку на стороне — разумеется, чтобы не «омрачать» высокие чувства сексом. Страсть не должна быть единственным объединяющим элементом, но если физиологические потребности игнорируются полностью, то ни к чему хорошему это не приведет.

Добавляет жизни красок

Будни и так не богаты на впечатления и приключения. Поэтому советуем не пренебрегать возможностью предаться страсти. Ведь она как раз отлично впишется в ваш распорядок, даже если ваша ситуация — это классика найма: дом-работа-дом. В офисе заниматься любовью не советуем, а вот дома и по пути... не сомневаемся, что вы сможете придумать подходящий вариант, будоражащий чувства. Было бы желание — способ уединиться найдется.

Спасает от «бытовухи»

Попробуйте подсчитать, сколько времени вы с избранником посвящаете друг другу. Не еде за одним столом и не новой серии любимого сериала, а именно общению. Вероятно, результат вас не сильно обрадует: большую часть разговоров, как правило, «съедают» бытовые вопросы. Так что романтический вечер со счастливым концом лишним не будет. Шансы отвлечься на скроллинг соцсетей будут минимальными.

Снижает стресс

Сексуальная разрядка — один из самых быстрых способов снизить уровень стресса: физиология делает свое дело. И пускай секс — не единственный способ расслабиться и отвлечься от проблем, согласитесь, это приятный «побочный» эффект, когда вы находите время на близость с партнером.

Поднимает самооценку

Романтические отношения положительно влияют на самооценку, особенно в продолжительном, стабильном союзе. Об этом говорят результаты исследования ученых из Германии. Да и без научных изысканий очевидно: страстное желание партнера, определенно, внушает веру в себя. Почему бы не воспользоваться этим эффектом?

Поддерживает здоровье

Не секрет, что интим полезен для здоровья. Мало того что ночь любви спокойно приравнивается к затяжной тренировке, так еще и о бессоннице можно забыть: после полового акта в организме активно вырабатывается гормон сна — пролактин. Само собой, сексуальная активность поддерживает и женское, и мужское здоровье. Более того, ирландские ученые доказали, что среди мужчин среднего возраста уровень смертности на 50% ниже у тех, кто часто испытывал оргазмы. Вдобавок половые отношения замедляют процесс старения и улучшают настроение. Одни плюсы!

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