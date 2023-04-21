Проблемы в интимной жизни — не редкая ситуация в парах, которые вместе несколько лет. Это может быть вызвано стрессом, тревогами, разными рабочими графиками, усталостью, связанной с работой или воспитанием детей, или каким-то другим фактором. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили 8 причин, почему из отношений пропадает секс и как этого не допустить.

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По статистике, около 20% браков некоторые пары живут в асексуальных браках в течение месяцев или даже лет. Потеря близости может нанести ущерб отношениям. Тем не менее, есть способы вернуть страсть в вашу сексуальную жизнь.

О наиболее распространенных сексуальных проблемах рассказал врач психиатр и семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Артем Крупнов.

Таймкоды:

4.20 — Причина 1. Нет времени на секс

7.33 — Нужно ли планировать секс

8.20 — Давайте партнеру то, что ему надо, и будьте вместе

12.20 — Причина 2. Разные сексуальные сценарии

15.15 — Причина 3. Разный темперамент и стиль секса

17.30 — Браки, в которых нет секса

20.00 — Причина 4. Одному хочется секса чаще, а другому — реже

22.33 — Можно ли быть страстным, как в первый год

27.10 — Причина 5. Просто пропало желание

32.20 — Как понять, наши отношения еще ок или нет

35.48 — Причина 6. Партнер не слышит обратную связь

41.10 — Причина 7. Проблема в ожиданиях от партнера или почему партнер не возбуждает

47.00 — Причина 8. Секс идет по одному сценарию

49.55 — Человеку трудно экспериментировать

51.18 — Как понять, что отношения не работают

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий