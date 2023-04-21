8 причин, почему из отношений пропадает секс
Проблемы в интимной жизни — не редкая ситуация в парах, которые вместе несколько лет. Это может быть вызвано стрессом, тревогами, разными рабочими графиками, усталостью, связанной с работой или воспитанием детей, или каким-то другим фактором. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили 8 причин, почему из отношений пропадает секс и как этого не допустить.
По статистике, около 20% браков некоторые пары живут в асексуальных браках в течение месяцев или даже лет. Потеря близости может нанести ущерб отношениям. Тем не менее, есть способы вернуть страсть в вашу сексуальную жизнь.
О наиболее распространенных сексуальных проблемах рассказал врач психиатр и семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Артем Крупнов.
Таймкоды:
4.20 — Причина 1. Нет времени на секс
7.33 — Нужно ли планировать секс
8.20 — Давайте партнеру то, что ему надо, и будьте вместе
12.20 — Причина 2. Разные сексуальные сценарии
15.15 — Причина 3. Разный темперамент и стиль секса
17.30 — Браки, в которых нет секса
20.00 — Причина 4. Одному хочется секса чаще, а другому — реже
22.33 — Можно ли быть страстным, как в первый год
27.10 — Причина 5. Просто пропало желание
32.20 — Как понять, наши отношения еще ок или нет
35.48 — Причина 6. Партнер не слышит обратную связь
41.10 — Причина 7. Проблема в ожиданиях от партнера или почему партнер не возбуждает
47.00 — Причина 8. Секс идет по одному сценарию
49.55 — Человеку трудно экспериментировать
51.18 — Как понять, что отношения не работают
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова