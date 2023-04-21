Как намекнуть партнеру на желание попробовать новое в постели

Сексолог Джудит Лангер и педагог, работающая с вопросами сексуальности, София Роуз назвали способы корректно намекнуть партнеру на желание попробовать в постели что-то новое. Комментарии экспертов опубликованы в статье британского издания мужского журнала GQ.

© Lenta.ru

Лангер отметила, что рассказать партнеру о сокровенных фантазиях бывает непросто, поскольку тема сексуальности табуирована, вызывает стыд и страх осуждения. Однако это не повод молчать о предпочтениях и навсегда отказываться от сексуальных экспериментов в постели, считает сексолог. Она утверждает, что нет единственного верного способа начать пикантный разговор, стратегия должна зависеть от устоявшихся в паре традиций.

Хотя каждый случай индивидуален, София Роуз выделила несколько общих правил, как предложить новый опыт. Прежде всего она посоветовала учесть возможные травмы, которые пережил партнер.

«Некоторые фетиши основываются на идее заигрывания с динамикой власти, с темами насилия, контроля и подчинения. Эти аспекты могут затрагивать личный опыт человека, быть реальными и даже актуальными переживаниями его жизни», — предупредила Роуз и посоветовала быть внимательным в подобных разговорах.

Эксперт посоветовала во время разговора прямо рассказать о фантазии, подробно объяснить, почему она привлекает и имеет значение. Роуз подчеркнула, что главное правило подобных бесед — свобода выбора. Человек должен знать, что может без последствий отказаться от предложения.

«Позвольте партнеру обдумать разговор и продолжить его в другое время. Ваш фетиш может стать неожиданным сюрпризом», — сказала Роуз.