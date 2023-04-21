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Как мягко отказать партнеру в сексе

Сексотерапевт Тодд Баратц подсказал способ отказать партнеру в сексе так, чтобы и не обидеть его, и не испортить отношения. На пост, опубликованный специалистом в Instagram, (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Как мягко отказать партнеру в сексе
© Lenta.ru

Американский сексотерапевт призвал отказывать своим возлюбленным с любовью и в максимально мягкой форме. Главное правило, по его мнению, — никогда не говорить «нет» супругу, инициирующему секс.

«Вместо этого скажите: "Я люблю тебя и люблю заниматься с тобой сексом, но я устал/расстроился/не в настроении". Будьте добрее!» — дал совет парам Баратц.

Эксперт напомнил, что безобидный на первый взгляд прямой отказ в близости может сильно ранить человека, поэтому нужно помнить о его чувствах.

«Так что включите здравый смысл и будьте милыми», — сказал он.

Кроме того, Баратц посоветовал тем, кто получил отказ, не принимать его на свой счет и не делать поспешных выводов о наличии проблем в отношениях. По словам сексотерапевта, со временем страсть угасает во всех парах, поэтому следует научиться с этим справляться.

«Это очень важно, иначе секс будет наполнен обидами и беспокойством», — заключил специалист.

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