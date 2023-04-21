Женщины раскрыли желаемые сроки свадьбы после начала отношений

Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV раскрыли отношение и сроки готовности россиян к браку. Соответствующий пресс-релиз, подготовленный совместно с исследовательским агентством A2:Research, попал в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 21 апреля.

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Согласно результатам опроса, большинство респондентов положительно относится к узакониванию отношений: 41 процент опрошенных уверен, что брак символизирует союз двух любящих людей, вместе с тем 35 процентов относятся к этому только как к юридической формальности, а оставшиеся 24 процента участников относятся к проведению свадьбы негативно.

Почти каждая вторая девушка заявила, что желает выйти замуж уже через полгода после начала отношений, а 47 процентам мужчин, которые участвовали в исследовании, на принятие решения о женитьбе необходимо от одного до трех лет. Среди прочего 45 процентов женщин, состоящих в отношениях, переживают, что им не преподносят кольцо.