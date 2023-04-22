4 сексуальные техники, которые заставят мужчину вас обожать
Как бы хорошо вы не подходили друг другу в сексуальном плане, в какой-то момент секс может наскучить вам обоим. Чтобы этого не произошло, стоит знать несколько важных хитростей, которые помогут поддерживать вашу страсть на высоком уровне.
Не забываем про язык
Многие женщины ошибочно недооценивают важность языка как в прелюдии, так и во время самого процесса. В первую очередь, мы говорим об оральном сексе. Конечно, существуют классические техники оральных ласк, но стоит ли говорить, как они надоели мужчинам? Ваш партнер будет в восторге, если вы изучите новые способы орального удовлетворения, причем не только на его «причинном месте». Вы даже представить не можете, насколько сильный пол заводит подобный вид ласк.
Поцелуи — must have
Сложно представить прелюдию без поцелуев. Многие пары предпочитают игнорировать этот момент, и очень зря, так как поцелуи помогают еще больше сблизиться эмоционально, что особенно важно для женщин. Если вы давно в отношениях с мужчиной, вы наверняка успели изучить его эрогенные зоны, которые наиболее чувствительны к вашим ласкам. Не упускайте этот момент и старайтесь посвятить хотя бы пару минут прелюдии поцелуям. Действуйте интуитивно, ориентируйтесь на то, как отзывается мужчина на ваши поцелуи.
Мышцы в дело
Знаете ли вы, что мужчина испытывает дополнительное наслаждение, когда вы сжимаете лобковую мышцу? Она отвечает за процесс мочеиспускания. Если вы сожмете ее в момент, когда мужчина только окажется в вас, партнер будет приятно удивлен дополнительным давлением. Опять же, ориентируйтесь на действия и реакцию партнера. Конечно, не стоит постоянно держать мышцы в напряжении, чередуйте сжатие так, как нравится именно вашему партнеру, и что доставляет удовольствие вам в том числе.
Внезапный секс
Не совсем техника, но все же лайфхак — практикуйте внезапный секс. Нет ничего хуже, если вы заранее договариваетесь с партнером о времени и месте секса. Наш мозг будет готов к «мероприятию» и вы точно не получите острые эмоции, которые дарит спонтанная близость. Естественно, учитывайте место, где вас захватила страсть, и помните, что нарушать общественный порядок точно не стоит. Будьте аккуратны.