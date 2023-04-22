$81.49-0.1389.35-0.11

4 сексуальные техники, которые заставят мужчину вас обожать

Как бы хорошо вы не подходили друг другу в сексуальном плане, в какой-то момент секс может наскучить вам обоим. Чтобы этого не произошло, стоит знать несколько важных хитростей, которые помогут поддерживать вашу страсть на высоком уровне.

4 сексуальные техники, которые заставят мужчину вас обожать
© WomanHit.ru

Не забываем про язык

Видео дня

Многие женщины ошибочно недооценивают важность языка как в прелюдии, так и во время самого процесса. В первую очередь, мы говорим об оральном сексе. Конечно, существуют классические техники оральных ласк, но стоит ли говорить, как они надоели мужчинам? Ваш партнер будет в восторге, если вы изучите новые способы орального удовлетворения, причем не только на его «причинном месте». Вы даже представить не можете, насколько сильный пол заводит подобный вид ласк.

Поцелуи — must have

Сложно представить прелюдию без поцелуев. Многие пары предпочитают игнорировать этот момент, и очень зря, так как поцелуи помогают еще больше сблизиться эмоционально, что особенно важно для женщин. Если вы давно в отношениях с мужчиной, вы наверняка успели изучить его эрогенные зоны, которые наиболее чувствительны к вашим ласкам. Не упускайте этот момент и старайтесь посвятить хотя бы пару минут прелюдии поцелуям. Действуйте интуитивно, ориентируйтесь на то, как отзывается мужчина на ваши поцелуи.

Мышцы в дело

Знаете ли вы, что мужчина испытывает дополнительное наслаждение, когда вы сжимаете лобковую мышцу? Она отвечает за процесс мочеиспускания. Если вы сожмете ее в момент, когда мужчина только окажется в вас, партнер будет приятно удивлен дополнительным давлением. Опять же, ориентируйтесь на действия и реакцию партнера. Конечно, не стоит постоянно держать мышцы в напряжении, чередуйте сжатие так, как нравится именно вашему партнеру, и что доставляет удовольствие вам в том числе.

Внезапный секс

Не совсем техника, но все же лайфхак — практикуйте внезапный секс. Нет ничего хуже, если вы заранее договариваетесь с партнером о времени и месте секса. Наш мозг будет готов к «мероприятию» и вы точно не получите острые эмоции, которые дарит спонтанная близость. Естественно, учитывайте место, где вас захватила страсть, и помните, что нарушать общественный порядок точно не стоит. Будьте аккуратны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий