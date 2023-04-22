4 сексуальные техники, которые заставят мужчину вас обожать

Как бы хорошо вы не подходили друг другу в сексуальном плане, в какой-то момент секс может наскучить вам обоим. Чтобы этого не произошло, стоит знать несколько важных хитростей, которые помогут поддерживать вашу страсть на высоком уровне.

© WomanHit.ru

Не забываем про язык

Видео дня

Многие женщины ошибочно недооценивают важность языка как в прелюдии, так и во время самого процесса. В первую очередь, мы говорим об оральном сексе. Конечно, существуют классические техники оральных ласк, но стоит ли говорить, как они надоели мужчинам? Ваш партнер будет в восторге, если вы изучите новые способы орального удовлетворения, причем не только на его «причинном месте». Вы даже представить не можете, насколько сильный пол заводит подобный вид ласк.

Поцелуи — must have

Сложно представить прелюдию без поцелуев. Многие пары предпочитают игнорировать этот момент, и очень зря, так как поцелуи помогают еще больше сблизиться эмоционально, что особенно важно для женщин. Если вы давно в отношениях с мужчиной, вы наверняка успели изучить его эрогенные зоны, которые наиболее чувствительны к вашим ласкам. Не упускайте этот момент и старайтесь посвятить хотя бы пару минут прелюдии поцелуям. Действуйте интуитивно, ориентируйтесь на то, как отзывается мужчина на ваши поцелуи.

Мышцы в дело

Знаете ли вы, что мужчина испытывает дополнительное наслаждение, когда вы сжимаете лобковую мышцу? Она отвечает за процесс мочеиспускания. Если вы сожмете ее в момент, когда мужчина только окажется в вас, партнер будет приятно удивлен дополнительным давлением. Опять же, ориентируйтесь на действия и реакцию партнера. Конечно, не стоит постоянно держать мышцы в напряжении, чередуйте сжатие так, как нравится именно вашему партнеру, и что доставляет удовольствие вам в том числе.

Внезапный секс