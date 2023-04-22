Психолог дала советы, как сохранить и улучшить отношения

Сохранение отношений внутри влюбленной пары требует постоянного участия со стороны каждого партнера. Как лучше следить за развитием своей связи со второй половинкой рассказала лицензированный психотерапевт, автор книг и учитель Андреа Вахтер. Она опубликовала свой блог на сайте Psychology Today
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- Поддерживайте свои отношения и предлагайте разные способы времяпровождения своему партнеру. Инициируйте свидание или составьте список дел, которыми хотите заняться вместе.
- Обращайте внимание на своего партнера, когда вы вместе. Откладывайте телефон и говорите со своей второй половинкой. Важно слушать и отвечать искренне.
- Найдите баланс между дружбой и романтикой. Важно прилагать усилия для поддержания и того и другого.
- Научитесь лучше принимать и терпеть поведение друг друга. Если вы не можете смириться с какой-либо привычкой своего партнера, то стоит разумно поговорить об этом. Таким же образом следует обсуждать и предъявляемые вам претензии.
- Используйте золотое правило морали. Не делайте другому то, что вы не желаете для себя, и поступайте так, как вы хотели бы, чтобы с вами поступили.
- Не пытайтесь решить за партнера, как ему стоило поступить или что он мог сделать. Представьте, что ваш партнер делает все возможное, чтобы развивать ваши отношения. Это поможет избавиться от лишних ожиданий.
- Сделайте перерыв, когда вы перестаете контролировать свои эмоции. Это поможет вам сбросить уровень стресса и не сорваться на партнере, сказав тому обидные для него слова. После перерыва к вам вернется трезвость ума и вы сможете продолжить диалог.
- Представьте себе будущее, в котором ваши отношения не изменились. Это может помочь понять, что вы хотите добавить или исправить сейчас.