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38 минут назад

Семейный психолог дала восемь советов, как сохранить и улучшить отношения

Ura.Ru
Сохранение отношений внутри влюбленной пары требует постоянного участия со стороны каждого партнера. Как лучше следить за развитием своей связи со второй половинкой рассказала лицензированный психотерапевт, автор книг и учитель Андреа Вахтер. Она опубликовала свой блог на сайте Psychology Today.
  • Поддерживайте свои отношения и предлагайте разные способы времяпровождения своему партнеру. Инициируйте свидание или составьте список дел, которыми хотите заняться вместе.
  • Обращайте внимание на своего партнера, когда вы вместе. Откладывайте телефон и говорите со своей второй половинкой. Важно слушать и отвечать искренне.
  • Найдите баланс между дружбой и романтикой. Важно прилагать усилия для поддержания и того и другого.
  • Научитесь лучше принимать и терпеть поведение друг друга. Если вы не можете смириться с какой-либо привычкой своего партнера, то стоит разумно поговорить об этом. Таким же образом следует обсуждать и предъявляемые вам претензии.
  • Используйте золотое правило морали. Не делайте другому то, что вы не желаете для себя, и поступайте так, как вы хотели бы, чтобы с вами поступили.
  • Не пытайтесь решить за партнера, как ему стоило поступить или что он мог сделать. Представьте, что ваш партнер делает все возможное, чтобы развивать ваши отношения. Это поможет избавиться от лишних ожиданий.
  • Сделайте перерыв, когда вы перестаете контролировать свои эмоции. Это поможет вам сбросить уровень стресса и не сорваться на партнере, сказав тому обидные для него слова. После перерыва к вам вернется трезвость ума и вы сможете продолжить диалог.
  • Представьте себе будущее, в котором ваши отношения не изменились. Это может помочь понять, что вы хотите добавить или исправить сейчас.
Психолог дала советы, как сохранить и улучшить отношения
Фото: UnsplashUnsplash
Любовь,
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