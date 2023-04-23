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Ученые объяснили растущую популярность нереалистичных секс-игрушек для женщин

Команда психологов и социологов из Кентского университета (США) установила, что люди склонны покупать нереалистичные секс-игрушки. При этом длина вибраторов и фаллоимитаторов не влияла на их популярность среди покупателей, чего не скажешь об обхвате и цене. Исследование ученых было опубликовано в журнале The Journal of Sex Research.

Ученые объяснили растущую популярность нереалистичных секс-игрушек
© Газета.ру

Используя набор данных о проданных вибраторах и фаллоимитаторов от крупнейшего в мире онлайн-магазина товаров для сексуального оздоровления, исследователи изучили размеры, цену и морфологические особенности 265 секс-игрушек. Как оказалось, реалистичность товара никак не связана с популярностью товара, тогда как цена и обхват значительно влияли на этот показатель.

«Похоже, что потребители отдают предпочтение секс-игрушкам, которые не являются прямыми копиями мужского пениса. Это наводит на мысль, что они не ищут реалистичную замену партнеру», – отметили ученые.

Кроме того, авторы обнаружили, что длина игрушки не оказала существенного влияния на популярность, что согласуется с другими научными работами, показывающими, что женщины не придают большого значения длине фаллоса.

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